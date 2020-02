Processeur Intel Core i9-10900 10 cœurs : En photo illustré !



La gamme de PC de bureau Intel Comet Lake-S est sur le point d'être publiée et nous obtenons plus de fuites sur les modèles de CPU contenus à l'intérieur. L'un des points les plus intéressants de la série Comet Lake-S est peut-être qu'il augmente la fréquence et le nombre de cœurs, les processeurs Core i9 haut de gamme pouvant atteindre 10 cœurs. Grâce à Xfastest, un média basé à Hong Kong, nous avons les premières images de ce qui semble être un échantillon d'ingénierie du prochain processeur Core i9-10900.











Étant une version non-K, ce CPU n'est pas capable d'overclocking et a un indice TDP fixe de 65 Watts. Comparé à 125 W des modèles K comme le prochain Core i9-10900K, ce processeur produira près de la moitié de la chaleur, nécessitant ainsi une solution de refroidissement moins performante. Le processeur est installé dans le socket LGA1200, qui est une nouvelle maison pour les processeurs Comet Lake-S et offre une compatibilité descendante pour les refroidisseurs prenant en charge le LGA1151.



Dans l'exemple de processeur illustré ci-dessous, nous pouvons voir un marquage sur le processeur qui implique une horloge de base de 2,5 GHz. Auparavant, des rumeurs suggéraient que cette version du processeur avait une horloge de base de 2,8 GHz. Cependant, il peut s'agir d'un échantillon d'ingénierie précoce, car aucune empreinte officielle n'est trouvée sur le dissipateur de chaleur du processeur.



VIDEOCARDZ