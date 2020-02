Bitspower dévoile le waterblock pour processeur Premium Summit M.



Bitspower, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements de refroidissement par eau pour les ordinateurs de performance, a lancé sa série de blocs CPU "Bitspower Premium Summit M" - le premier d'une nouvelle gamme de produits avec des finitions métalliques de première qualité.



Les nouveaux blocs comprennent des supports et des accessoires le rendant compatible avec les plates-formes Intel et AMD, et disposent d'un dessus en cuivre, ainsi que d'un éclairage RVB intégré, combinant le meilleur de la construction résistante et de la belle esthétique. Les composants RVB ont été incorporés dans la conception métallique du bloc de manière à offrir un effet d'éclairage plus subtil, permettant aux moddeurs exigeants de créer un look unique et dynamique sans mettre en valeur les autres composants de leur plate-forme.



Afin de rendre l'échange de chaleur du bloc aussi efficace que possible, la plaque de base en cuivre comporte une couche d'ailettes de 0,3 mm pour augmenter la surface du point de contact de refroidissement, ce qui contribue à maximiser la dissipation thermique. La conception d'injection d'eau spécialisée de Bitspower garantit un débit élevé de liquide de refroidissement directement sur le dessus de ces ailettes pour renforcer encore l'effet de refroidissement.



















"Bitspower Premium" est une marque de qualité et de style sans compromis pour les moddeurs de cas expérimentés. Conçue avec la plus grande attention aux détails et en utilisant uniquement les meilleurs matériaux de qualité, la gamme de produits Bitspower Premium aidera vraiment à faire ressortir votre projet de la foule. Bitspower lancera plus de produits dans sa gamme Premium dans les prochains mois.



Nous venons de publier une critique du Summit M, Cliquez ICI pour la critique.



Pour plus d'informations ou pour acheter la série Bitspower Premium Summit M, veuillez visiter cette page, Cliquez ICI.



