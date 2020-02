ASUS équipe un mini PC ROG Huracan G21 avec 8 cœurs et RTX 2080.



ASUS a lancé son mini-ordinateur de jeu ROG Huracan G21 il y a longtemps avec l'intention de fournir une machine de jeu à petit facteur de forme. Aujourd'hui, ASUS a décidé de mettre à jour le Huracan avec le dernier matériel disponible. À l'intérieur d'un châssis de 17,7 litres mesurant 129,9 × 372,4 × 366,1 mm, ASUS a réussi à emballer du matériel puissant.



En commençant par le processeur, le ROG Huracan G21 est une maison pour le processeur Intel Core i9-9900K 8 cœurs, 16 threads. Il existe également des configurations disponibles avec les processeurs Intel Core i7-9700K et Core i5-9400. Le CPU est installé sur des cartes mères Mini-ITX Z390 fabriquées par ASUS, il est donc techniquement possible de l'overclocker, mais avec une solution de refroidissement inadéquate pour cela, il n'est pas recommandé.















Pour fabriquer un PC de jeu, vous devez avoir un bon GPU pour pousser tous les taux de rafraîchissement, et ASUS a choisi d'équiper le G21 d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 avec un refroidisseur de type souffleur. Les autres options incluent également les GPU GeForce RTX 2070 et RTX 2060. Pour le stockage, il existe plusieurs options. Il y a un SSD M.2 SATA qui peut varier de 128 Go à 512 Go en capacité.



En plus d'un disque dur de 3,5 pouces disponible en capacité de 1 To et 2 To, il existe une baie remplaçable à chaud pour un lecteur de 2,5 pouces. En ce qui concerne la mémoire principale, il y a de la place pour jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 2666 MHz. Pour IO, deux ports USB 3.1 Gen 2 Type-A et un port USB 3.1 Gen 1 Type-C sont disponibles à l'avant du châssis. À l'arrière, il y a deux ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, ainsi que quatre ports USB 3.1 Gen 1 Type-A. Les sorties vidéo dépendent de la carte graphique équipée dans une configuration donnée.



De plus, pour alimenter ce PC, le ROG Huracan G21 s'appuie sur des adaptateurs d'alimentation externes disponibles en options de 180, 230 ou 280 watts qui dépendent à nouveau de la configuration de la machine. Il convient également de noter que pour l'audio, le G21 utilise Realtek ALC1150 avec ESS DAC et amplificateur. Le support RGB ne manque pas et bien sûr, et il est compatible avec le logiciel ASUS Aura Sync.



TECHPOWERUP