EK présente EK-Vardar X3M, les nouveaux ventilateurs D-RGB adressables.



EK Water Blocks, le fabricant haut de gamme de matériel de refroidissement liquide pour ordinateur, lance une nouvelle version de son célèbre ventilateur EK-Vardar de 120 mm. L'EK-Vardar X3M 120ER est livré avec des amortisseurs en caoutchouc amovibles dans les coins, garantissant que les vibrations ne sont pas transférées du ventilateur au reste du PC. En plus de cela, le rotor a reçu des optimisations de flux d'air, et sur les versions RGB, la solution d'éclairage est mise à niveau vers des LED D-RGB adressables.



L'EK-Vardar X3M 120ER est un ventilateur de refroidissement pour ordinateur à haute pression statique conçu pour les systèmes informatiques les plus performants. Il est doté d'amortisseurs en caoutchouc amovibles aux coins du ventilateur pour réduire les vibrations et donc le bruit. Ces amortisseurs en caoutchouc sont préinstallés pour une utilisation en orientation poussée mais peuvent être retirés et montés dans l'autre sens pour une orientation traction.















Ce ventilateur est disponible en 4 variantes, deux sans LED et deux avec implémentation D-RGB adressable. La désignation noire ou blanche à l'extrémité marque la couleur des coins en caoutchouc qui peuvent être montés dans l'autre sens si vous souhaitez utiliser ces ventilateurs dans le sens de la traction.



- EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 tr/min) - Noir,

- EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 tr/min) - Blanc,

- EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200 tr/min) - Noir,

- EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200 tr/min) - Blanc.



La conception parfaitement équilibrée de 7 pales de ventilateur est optimisée pour un fonctionnement à haute pression tout en maintenant le profil à faible bruit sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur.



Les versions D-RGB utilisent un rotor blanc laiteux qui fait un excellent travail de diffusion de la lumière et offre une grande dispersion de 9 LED situées dans le moteur du ventilateur.



Les LED D-RGB adressables utilisent des connecteurs D-RGB 5 V à 3 broches standard. Cela signifie qu'il peut être utilisé avec n'importe quel contrôleur D-RGB 5 V à 3 broches standard, EK-Connect ou l'une des technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque +5 V sur l'en-tête RVB.



Amortisseur EK-Vardar X3M



Les amortisseurs en caoutchouc EK-Vardar X3M peuvent être achetés séparément dans diverses options de couleur pour correspondre à votre construction. Les 6 couleurs disponibles sont rouge, bleu, jaune, orange, vert et violet.



Double roulement à billes pour une fiabilité accrue et fonction Start-Stop pour un silence complet



La fonction Start-Stop des modèles EK-Vardar X3M 120ER garantira à l'utilisateur un véritable environnement de bruit à 0 dB. Lorsque la courbe du ventilateur est définie avec le point de seuil minimum inférieur à 25% du cycle de service PWM (selon le modèle de la carte mère), le moteur et l'électronique s'arrêtent et le ventilateur s'arrête simplement de tourner. L'EK-Vardar X3M 120ER redémarre automatiquement le fonctionnement lorsque la commande du ventilateur accélère son cycle de fonctionnement après le seuil de démarrage-arrêt.



Les modèles EK-Vardar X3M 120ER sont également dotés d'un roulement à billes double qui a une durabilité supérieure par rapport au roulement hydro-dynamique. Les ventilateurs à double roulement à billes peuvent tolérer des températures plus élevées et peuvent être montés dans n'importe quelle orientation axiale sans se soucier de la dégradation de la durée de vie des roulements.



Les autres caractéristiques clés des ventilateurs EK-Vardar X3M 120ER (500-2200 tr/min) sont :



- Profil à pression statique élevée et à faible bruit - contrairement aux autres ventilateurs de refroidissement pour ordinateur à usage général, le ventilateur EK-Vardar X3M 120ER est conçu pour les systèmes PC à haute puissance. La conception du Vardar convient également aux cas restrictifs avec des filtres à poussière,

- Ensemble moteur et roulement de haute qualité - La nouvelle conception électrique, les enroulements du moteur activement refroidis et le roulement à billes double avec 50 000 heures de durée de vie (MTBF) garantissent un fonctionnement ininterrompu pour les années à venir. La modulation précise de la largeur d'impulsion (PWM) pour le réglage de la vitesse du ventilateur permet des performances à la demande,

- Connexion D-RGB standard - Le Vardar X3M 120ER D-RGB dispose d'une connexion D-RGB 5 broches standard à 5 broches qui est compatible avec toute technologie de synchronisation RVB populaire des principaux fabricants de cartes mères,

- Fonction Start-Stop - Le Vardar X3M 120ER a un mode 0 dB où le ventilateur s'éteint lorsque la courbe PWM est inférieure à 25%,

- Amortisseurs colorés - Amortisseurs en caoutchouc interchangeables dans plusieurs options de couleur pour améliorer l'esthétique et réduire le transfert de vibrations.



Disponibilité et prix



Les ventilateurs EK-Vardar X3M 120ER sont conçus et fabriqués en Slovénie et sont déjà disponibles à l'achat via EK Webshop et Partner Reseller Network.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) avec TVA incluse.







TECHPOWERUP