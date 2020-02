Voyage au bout de la Terre.

Sortie DVD/BLURAY du 03 Février 2020.







Durée : 2H05.



Genre : Drame, Biographie, Aventure, Historique.



Avec : Katherine Waterston, Pål Sverre Valheim Hagen, Mads Sjogard Pettersen, Christian Rubeck, Ole Christoffer Ertvåg, Jonas Strand Gravli, Ida Ursin-Holm, Trond Espen Seim.



Résumé : Lorsqu’il pose le pied au Pôle Sud pour la première fois, sortant vainqueur de la course à la découverte de ce continent glacé, Roald Amundsen écrit dans son carnet de bord : « Jamais un homme ne se sera trouvé si diamétralement opposé à l’endroit où il souhaite réellement y être ». Grand explorateur, son plus grand rêve est d’être le premier homme à découvrir le Pôle Nord. Et pour y arriver, il est prêt à sacrifier famille, argent et amour.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6.7/10 (Votants : 1 587 Internautes).



