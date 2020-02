THE GURU3D nous propose le test de la : Scimitar RGB Elite mouse.



Dans cet article, nous passons en revue la souris Corsair SCIMITAR RGB ELITE. Il s'agit d'une souris de jeu optique MOBA/MMO qui a été lancée le 23 janvier 2020. Il s'agit d'une nouvelle version du Scimitar Pro RGB, que nous avons examinée il y a 3 ans. Juste un petit rappel sur le nom.



Sa signification est :



Une épée courte avec une lame incurvée qui s'élargit vers la pointe, utilisée à l'origine dans les pays de l'Est.

Pour les Trekkies, le Cimeterre est un Dreadnought Warbird de niveau Vice-amiral (niveau 5). La caractéristique clé du Scimitar était la capacité d'utiliser le rayonnement thalaron comme une arme terrifiante.



Le prix est le même que pour la version Pro, et c'est 79,99 USD. Mais qu'est-ce qui a changé? Cette fois, le capteur optique est le 18K DPI PMW3391 au lieu du 16K DPI PMW3367. Quoi de plus ? Le poids est différent, car (sans câble) c'est 120, pas 147 g. Une véritable amélioration. En parlant de rendre les choses meilleures, la durabilité des boutons (pour le clic L/R) est maintenant de 50 millions au lieu de 20 millions.



C’est une énorme mise à niveau. En ce qui concerne les choses qui sont restées les mêmes, il s’agit à nouveau d’une souris de type palm-grip, destinée aux joueurs MMO et MOBA, qui trouveront vraiment les 17 boutons programmables à portée de main. Encore une fois, le câble (tressé) mesure 1,8 m de long et le taux d'interrogation est sélectionnable entre 125 et 1000 Hz. La mémoire intégrée vous permet d'enregistrer jusqu'à 3 profils.







Quoi de plus ? Ahhh, le RVB. Vous trouverez 4 zones de cette fonctionnalité. Tout est configuré dans le logiciel iCUE de Corsair, où vous pouvez également synchroniser les effets avec d'autres équipements Corsair. Vous ne pouvez pas oublier le système de contrôle breveté Key Slider, qui vous permet de repositionner les boutons latéraux pour s'adapter confortablement à votre main et à votre poignée.



Cette fois, il n'y a qu'une seule variante de couleur, et le jaune qui était disponible dans le modèle PRO est absent ici. Comme mentionné précédemment - le Corsair SCIMITAR RGB ELITE est disponible au prix de 79,99 $. La garantie est de 2 ans, donc c'est assez standard. Ce produit vaut-il son prix, compte tenu des caractéristiques et fonctionnalités fournies ?



