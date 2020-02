Des soucis avec les ASUS RX5700 STRIX ?







ASUS souhaite répondre aux préoccupations des utilisateurs concernant les performances thermiques et la pression de montage du refroidisseur que nous utilisons sur les cartes graphiques ROG Strix Radeon RX 5700. Au cours de la phase de conception, AMD partage avec les ingénieurs ASUS des documents qui décrivent les spécifications et les tolérances pour garantir le maintien des marges de performance et de fiabilité.



Pour la série de GPU Radeon RX5700, AMD recommande la plage de pression de montage suivante pour les refroidisseurs :







ASUS : Les premiers lots de cartes graphiques de la série ROG Strix 5700 ont été créés conformément aux directives d'AMD. Après avoir reçu les rapports des utilisateurs concernant les problèmes de température, nous avons effectué des tests de R&D étendus pour trouver la plage PSI optimale pour nos cartes graphiques sans compromettre la fiabilité du GPU.



En conséquence, toutes les cartes graphiques ROG Strix Radeon RX 5700 expédiées à partir de janvier 2020 comportent de nouvelles vis qui augmentent la pression de montage du refroidisseur à 50-60 PSI, ce qui améliore le transfert de chaleur du GPU au dissipateur thermique.



Bien sûr, nous nous engageons à soutenir nos clients. Nous aimerions offrir les mêmes avantages des nouvelles vis de montage aux utilisateurs qui ont déjà acheté une carte graphique ROG Strix Radeon RX 5700. Si vous possédez déjà une de ces cartes et que vous souhaitez la modifier pour utiliser les nouvelles vis de montage, veuillez contacter votre centre de service ASUS le plus proche à partir de Mars 2020 * et nous effectuerons volontiers la mise à niveau pour vous.



Pour déterminer si votre carte graphique est éligible pour cette mise à niveau gratuite, veuillez consulter le tableau suivant des numéros de modèle. Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, veuillez contacter votre équipe d'assistance clientèle ASUS locale.







Nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance envers ROG.



* Les effets continus de l'épidémie de coronavirus COVID-19 (alias 2019-nCoV) peuvent affecter les livraisons des composants nécessaires aux centres de service ASUS locaux. Ce délai est une estimation et peut changer sans préavis. Nous apprécions votre patience et votre compréhension à ce sujet. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez contacter votre équipe de support client ASUS locale.



