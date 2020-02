Le bug d'écran noir des cartes graphiques Radeon continue de hanter AMD.



Depuis un certain temps, nous avons vu un certain nombre de rapports sur le Web, mais aussi dans nos forums où les propriétaires de cartes graphiques de la série Radeon RX5000 se plaignent d'un problème d'écran noir. Nous surveillons les rapports.



Les rapports sont en cours, et c'est à peu près la façon dont cela sonne, vous jouez ou regardez YT, parcourez, utilisez Mediaplayer ou autre chose, puis l'écran devient soudainement noir. Nous avons été un peu prudents à propos de ce rapport pour quelques raisons simples.



Au cours du dernier semestre, nous avons testé et examiné de nombreuses Radeon Series 5000 et, si je me souviens bien, pour toutes les cartes testées, nous avions une carte qui présentait quelque chose de similaire au problème d'écran noir. À cette époque, nous ne savions même pas si c'était le même problème. Mais après cela, il n'est tout simplement pas revenu. C'est donc une occurrence unique de notre côté. Et soyons honnêtes ici, même avec une carte graphique NVIDIA de temps en temps, vous tomberez sur quelque chose de bizarre non plus.







Les rapports des dernières semaines restent cependant persistants. Au cours des derniers jours, de plus en plus de rapports sont apparus en ligne et dans des endroits comme Reddit, ainsi que de plus en plus de médias rapportant cela. Dans une récente mise à jour du pilote, AMD a déjà indiqué avoir répliqué ce problème et partagé quelques informations à ce sujet dans une récente version du pilote (20.0.3), indiquant ce qui suit.



Certains utilisateurs de cartes graphiques Radeon RX 5700 peuvent rencontrer par intermittence un écran noir pendant les jeux ou sur le bureau. Une solution de contournement temporaire potentielle consiste à désactiver l'accélération matérielle dans les applications s'exécutant en arrière-plan, telles que les navigateurs Web ou Discord.



Ils ont également écrit ceci:



Un écran noir intermittent ou une perte d'affichage peut se produire lors de l'exécution d'actions parallèles telles que la navigation sur le Web, les jeux ou la vidéo.



Je viens de vérifier, la dernière version de la version 20.2.1 affiche toujours le problème d'écran noir aléatoire avec une mention sur la solution de contournement de l'accélération matérielle désactivée. Donc, la principale raison pour laquelle nous n'avons pas signalé à ce sujet est comme indiqué, nous avons du mal à reproduire le problème nous-mêmes. Il est cependant clair que le problème hante un certain nombre de personnes et qu'AMD doit intensifier leur jeu et maîtriser le problème plutôt que tôt que tard. Les problèmes se concentrent principalement sur NAVI mais ont également été observés sur Vega et Polaris.



Nos conseils :



Si vous avez ce problème, comme toujours, il est judicieux de couvrir vos bases. Désinstallez le pilote, téléchargez et exécutez DDU (Display Driver Uninstaller), puis réinstallez un nouveau pilote. J'ai vu des rapports d'utilisateurs qui ont suivi cette procédure et le problème a disparu (pour certains).



Il a été signalé que la détection automatique de la carte mère du commutateur PCIe Auto 2.0/3.0/4.0 résoudrait le problème si vous le configurez manuellement sur PCIe 3.0, en particulier pour certaines cartes mères basées sur le chipset/CPU Intel désactivant le commutateur automatique et configurant manuellement PCIe Gen 3.0 peut vous aider. Essayez, cela ne nuira certainement pas à vos performances.



Surtout, si vous avez le problème, signalez-le à AMD, plus il y a de gens, plus ce problème sera prioritaire. Un sondage à une question a déjà été publié sur le populaire/r/AMD subreddit par un employé officiel et peut être consulté ICI si vous souhaitez participer.







AMD en conclusion : la stabilité de nos pilotes est une priorité pour notre équipe logicielle. Ils surveillent de près les discussions du forum, y compris l'écran noir et d'autres problèmes signalés par les utilisateurs, et nous identifions et travaillons activement sur les correctifs. Dès que nous aurons plus d'informations à partager, nous vous le ferons savoir. Nous encourageons les utilisateurs à signaler les problèmes qu'ils rencontrent ici [https://amd.com/report] afin que notre équipe puisse enquêter.



La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet article, c'est d'attirer plus d'attention sur AMD à ce sujet, car AMD a besoin de faire avancer les choses d'un cran et de faire écraser ce bug, car il existe depuis des mois maintenant, et ce n'est pas le cas. t ok. Nous sommes sûrs cependant qu'avec l'attention des médias, il y a en ce moment, AMD devrait être en mesure de le résoudre bientôt (s'ils peuvent identifier le problème exact et s'il est résolu par le logiciel, bien sûr).



De plus, si vous avez ce problème, pouvez le localiser et/ou peut-être trouver un correctif vous-même, nous aimerions vous entendre dans le fil des commentaires ci-dessous.



THE GURU3D