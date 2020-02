PATRIOT lance la série SSD P300 M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe.



PATRIOT, un leader mondial de la mémoire de performance, des SSD, des périphériques de jeu et des solutions de stockage flash, est heureux d'annoncer le lancement officiel du SSD P300 Gen3 x4 NVMe m.2 avec des capacités disponibles de 256 Go à 1 To. Le P300 est conçu pour offrir les performances globales les plus importantes aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau et portables.



Construit avec le contrôleur NVMe PCIe Gen3 x4 de nouvelle génération et les meilleurs composants de sa catégorie, le P300 est conçu pour offrir des vitesses de transfert de données rapides et une fiabilité inégalée pour l'utilisateur. Le P300 représente un jalon pour la prochaine génération de SSD PCIe Gen3 x4 NVMe, qui peut offrir des vitesses de transfert supérieures de 25% aux meilleurs IOP par rapport aux solutions PCIe 3 x2 standard et attribuer à sa faible consommation d'énergie est la meilleure solution pour l'endurance des batteries d'ordinateurs portables.







Comme de plus en plus d'utilisateurs ont migré de SATA III vers des disques SSD PCIe NVMe, il doit y avoir une diversité pour aider les utilisateurs à choisir des produits qui correspondent mieux à leurs demandes et à leurs objectifs de performances. Le P300 offre une solution fiable pour les utilisateurs à petit budget tout en offrant une vitesse exceptionnelle à un prix convivial. Le P300 est construit sur une conception M.2 simple face pour économiser de l'espace et assurer la compatibilité avec les ordinateurs portables les plus minces et les ordinateurs de bureau à faible encombrement.



Le contrôleur DRAMless de nouvelle génération, lorsqu'il est associé à un flash NAND 3D, réduit les coûts de construction sans compromettre les performances et la qualité des SSD. "Alors que l'ensemble de l'industrie du PC semble se concentrer sur les produits GAMING haut de gamme, il est facile de négliger les besoins de base du consommateur au détail, et PATRIOT relève le défi. Le P300 est un parfait exemple de celui permettant au budget-constructeur d'avoir un SSD de qualité avec peu ou pas de compromis en termes de performances et de qualité ", a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de PATRIOT.







La stabilité et la fiabilité sont les éléments clés de produits de stockage exceptionnels. Le micrologiciel avancé du P300 offre une protection de bout en bout du chemin des données et un puissant algorithme ECC LDPC (contrôle de parité à basse densité) pour assurer l'intégrité des données et pour éviter la corruption des données, il permet également de maintenir des performances de pointe et de réduire la consommation d'énergie dans le système.



Prend en charge les modes d'économie d'énergie APST, ASPM et L1.2, ce qui peut maximiser l'endurance de la batterie des ordinateurs portables et offre une commande d'effacement sécurisée pour effacer toutes les données utilisateur et restaurer les paramètres d'usine. Le P300 prend en charge le niveau d'usure avancé pour prolonger la durée de vie du flash NAND en optimisant les cycles d'écriture et d'effacement pour chacune des cellules.



Le disque est conçu pour renforcer les performances globales du système par une vitesse de transfert de données plus rapide et soutenu par notre garantie de 3 ans; le PATRIOT P300 offre l'un des SSD les plus fiables du rapport prix/performances du marché.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP