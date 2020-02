CORSAIR nous propose une nouvelle souris Gamers : La SCIMITAR RGB ELITE Optical MOBA/MMO.



La SCIMITAR RGB ELITE améliore votre jeu avec 17 boutons entièrement programmables, un système de contrôle breveté Key Slider ™ et un capteur optique de 18 000 DPI.















À PORTÉE DE POUCE



Le système de contrôle breveté Key Slider vous permet de repositionner les boutons latéraux pour s'adapter confortablement à votre main et à votre prise.



TOUTES VOS CAPACITÉS



12 boutons latéraux offrent un accès instantané aux macros personnalisées et aux remappages de boutons, parfaits pour les MMO et MOBA.



UN PAS EN AVANT DU RAID







Équipé d'un capteur optique natif personnalisé PixArt PMW3391 de 18 000 DPI, réglable en étapes de résolution de 1 DPI, pour un suivi hautement précis et personnalisable.



DURABILITÉ MAXIMALE



Les commutateurs Omron, la molette de défilement robuste et le câble tressé du SCIMITAR RGB ELITE de 50 millions de clics garantissent qu'il résiste à l'usure des jeux prolongés.



Contrôle intelligent. Possibilités illimitées.



Le logiciel CORSAIR iCUE permet un contrôle dynamique de l'éclairage RVB dynamique, une programmation macro sophistiquée et une synchronisation complète de l'éclairage du système sur les périphériques, refroidisseurs, ventilateurs CORSAIR compatibles et plus encore.



Voici la fiche technique :







Elle est disponible directement sur le site de CORSAIR.



le prix est de : 79.99 Dollars.



