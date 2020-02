MSI répertorie la GeForce GTX 1650 avec de la mémoire en GDDR6.



Selon VideoCardz, qui a trouvé la dernière liste CEE, MSI a préparé une nouvelle variante de la carte graphique GeForce GTX 1650 de NVIDIA. Dans la liste, il y a un total de huit nouvelles cartes graphiques GeForce GTX 1650. Contrairement au GPU GTX 1650 classique, ceux-ci sont un peu différents. Ils disposent d'une mémoire GDDR6 améliorée et compensent l'empilement déroutant de ces produits.







Le modèle GTX 1650 SUPER dispose d'une mémoire GDDR6, tandis que le GTX 1650 standard avait jusqu'à présent une mémoire GDDR5. Avec un tel produit qui se situe entre la GTX 1650 régulière et le modèle SUPER, MSI crée une carte hybride. Ayant les mêmes spécifications que le GTX 1650, le seul différenciateur sera la mémoire et la vitesse de la mémoire, où la carte équipée de GDDR6 sera plus rapide.



VIDEOCARDZ