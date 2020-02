TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle souris Gamers : SteelSeries Sensei Ten.



SteelSeries est une société de périphériques basée au Danemark qui a été fondée en 2001. En 2009, SteelSeries a présenté le Xai, qui a ensuite été renommé "Sensei" en 2011. Le Sensei est rapidement devenu une forme ambidextre classique, une personne que beaucoup souhaitaient voir mise à jour avec le nouvelle technologie.



Maintenant, près de dix ans après l'original Xai, SteelSeries a sorti le Sensei Ten, une réplique exacte de la forme originale de Sensei. Le Sensei Ten n'est pas seulement un voyage dans le passé, cependant. Il est livré avec le plus récent capteur phare de SteelSeries, le TrueMove Pro, qui offre jusqu'à 18000 CPI, une vitesse de suivi maximale de 450 IPS, et plusieurs autres améliorations par rapport au capteur supérieur précédent de SteelSeries, le TrueMove 3+.



De plus, le Sensei Ten est livré avec des commutateurs à bouton principal conçus pour 60 millions de clics, un éclairage RVB "Prism" de SteelSeries et une personnalisation complète du logiciel.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP