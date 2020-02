EK Waterblocks présente sa gamme de produits professionnels.



EK, le leader des produits de refroidissement liquide à boucle personnalisée est fier d'annoncer le lancement officiel d'une gamme de produits destinée à un usage professionnel. Les propriétés caractéristiques de ces produits sont des choix de matériaux industriels robustes et aucun RVB.



La gamme de produits EK Professional est axée sur l'utilisation de matériaux de haute qualité, la longévité et l'amélioration de la puissance de votre PC ou unité informatique. Ces nouveaux produits conviennent également aux clients les plus exigeants, comme les serveurs, les centres de données, les postes de travail d'apprentissage en profondeur, etc.







Kits de déconnexion rapide EK-Pro



Le kit de déconnexion rapide du GPU EK-Pro est le moyen le plus efficace de transformer votre GPU refroidi par liquide en un bloc bloc d'eau prêt à se déconnecter rapidement. Le kit comprend tout ce dont vous auriez besoin pour transformer votre bloc d'eau GPU existant en un produit prêt à se déconnecter rapidement. Comprend : 1 mètre de tube noir ZMT 6,5/9,5 mm, deux raccords cannelés de 6 mm de diamètre extérieur, quatre pinces de tube, un terminal GPU coudé à 45 ° et deux jeux de raccords à déconnexion rapide.











Le kit de déconnexion rapide du processeur EK-Pro est le moyen le plus efficace de transformer le bloc d'eau de votre processeur en un ensemble prêt à se déconnecter rapidement. Le kit comprend tout ce dont vous auriez besoin pour transformer votre bloc d'eau CPU existant en un produit prêt à se déconnecter rapidement. Comprend: 1 mètre de tube noir ZMT 9,5 / 15,9 mm, deux raccords cannelés de 10 mm de diamètre extérieur, des colliers à quatre tubes et deux jeux de raccords à déconnexion rapide.



Collecteur EK-Pro



Le collecteur EK-Pro est un système de distribution de liquide de refroidissement spécialement conçu pour plusieurs blocs d'eau dans les systèmes de poste de travail. Il offre une distribution parfaite du liquide de refroidissement en utilisant plusieurs ports d'entrée et de sortie G1/4 "standard de l'industrie.



Il existe deux versions du produit. Le collecteur EK-Pro 2CPU 2GPU peut prendre en charge deux CPU et deux blocs d'eau GPU en parallèle ou semi- configuration parallèle L'autre manifold EK-Pro marqué avec 2CPU 4GPU peut prendre en charge deux CPU et quatre blocs d'eau GPU en configuration parallèle ou semi-parallèle.







Disponibilité et prix



Les produits de la gamme EK Professional sont conçus et fabriqués en Slovénie, en Europe et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK.



Les prix :



- Kit de déconnexion rapide du GPU EK-Pro : 89.90 euros,

- Kit de déconnexion rapide du processeur EK-Pro : 89.90 euros,

- Collecteur EK-Pro 2CPU 4GPU - Acétal : 89.90 euros,

- Collecteur EK-Pro 2CPU 2GPU - Acétal : 74.90 euros.



TECHPOWERUP