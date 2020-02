Intel Core i7-10700K avec 5,30 GHz Turbo Boost !



La série de processeurs de bureau Intel "Comet Lake-S" de 10e génération Core a choisi son lancement probable en avril 2020. En cours de route, nous obtenons cette fuite fascinante du processeur de bureau Core i7-10700K de la société, qui pourrait devenir une puce incontournable pour les joueurs si ses spécifications et ses prix se maintiennent.



Un passionné de PC thaïlandais TUM_APISAK a révélé ce qui pourrait être une capture d'écran Futuremark SystemInfo du i7-10700K qui confirme ses vitesses d'horloge - 3,80 GHz nominal, avec un impressionnant Turbo Boost de 5,30 GHz. Intel exploite probablement le TDP maximum augmenté de 125 W de la série pour synchroniser ces puces à tous les niveaux.







Le Core i7-10700K dispose de 8 cœurs et HyperThreading permet 16 threads. Il dispose également de 16 Mo de cache L3 partagé. En substance, cette puce a le même muscle que le produit phare actuel de la société, le i9-9900K, mais rétrogradé à l'extension de la marque Core i7.



Cela pourrait lui donner un prix inférieur à 400 $, le laissant rivaliser avec les goûts du Ryzen 7 3800X d'AMD et peut-être même déclencher une baisse de prix sur le 3900X. Le i7-10700K dans la capture d'écran d'APISAK est montré fonctionnant sur une carte mère ECS Z490H6-A2, marquant le retour de la société aux chipsets Intel haut de gamme. ECS manque de cartes mères basées sur Z390 ou Z370 dans sa gamme, et plafonne à B360.



TWITTER (APISAK)