Aperçu rapide : Altec Lansing Nano Pods.



Que faites-vous lorsque vous revenez du CES avec du swag à gogo ? Le plus souvent, vous le laissez dans votre chambre d'hôtel pour que le personnel de l'hôtel en profite, car il n'y a que peu de choses que vous pouvez ranger dans vos bagages. Mais cette année, cela semblait être l'année de l'audio, et l'année des bourgeons True Wireless pour être plus précis.



C'est peut-être encore Apple qui a lancé la tendance, avec leurs Airpods et la suppression de la prise audio 3,5 mm auparavant omniprésente sur le téléphone, créant un autre lieu de revenus en espèces pour les sociétés audio et les fabricants de téléphones.



Nous avons vu un certain nombre d'entreprises monter à bord de ce train à divers degrés de succès, et nous en couvrirons certaines dans notre format Quick Look que nous avons lancé avec les touches de remplacement HyperX. Quelle meilleure façon de commencer que via un ensemble de véritables écouteurs sans fil de 29,99 $ d'Altec Lansing ?







Les nano pods compacts MZX559 d'Altec Lansing sont considérés comme les plus petits écouteurs TWS au monde par la société, et ils sont colorés avec six finitions au choix. Les écouteurs sont emballés à l'intérieur de l'étui de transport, qui sert également de chargeur de batterie, comme cela a tendance à être le cas avec ces solutions TWS, et nous les obtenons dans une pellicule plastique uniquement.



C'est sans aucun doute là où l'entreprise économise de l'argent, ce qui contribue à maintenir le prix bas. La version vert menthe ci-dessus est fonctionnellement identique aux autres, avec une finition douce au toucher et le logo Altec Lansing sur le dessus du boîtier arrondi. Il y a quatre voyants DEL sur le côté dans une garniture d'accentuation blanche, qui indiquent l'état de la batterie du boîtier (550 mAh au total), mais aussi lorsqu'il charge les écouteurs via une lumière clignotante.



Au dos se trouvent la certification et les spécifications techniques, qui nous indiquent également que les écouteurs eux-mêmes ont une batterie de 50 mAh chacun, de sorte que le boîtier peut les charger 4 à 5 fois supplémentaires. La charge se fait via un port USB Type-C sur le boîtier avec un taux de charge maximum de 2,75 W (5 V, 550 mA) pour une charge lente et lente. Le guide de démarrage rapide suggère que l'emballage de vente au détail peut être livré avec un câble inclus.















Une encoche dans le boîtier permet de l'ouvrir pour révéler des écouteurs compacts de couleur coordonnée à l'intérieur. Ce sont peut-être les plus petits écouteurs TWS de ce type, mais j'en ai également vu d'autres au salon qui pourraient rivaliser pour ce titre.



Les écouteurs ont une construction en plastique brillant qui se sent bien, surtout compte tenu du prix demandé, et ont plus de logos Altec Lansing au cas où vous décidez d'être une annonce gratuite pour l'entreprise. Ils sont maintenus en place via des broches magnétiques qui permettent également de charger, et la charge efficace à moins de 100% ici signifie que vous êtes plus susceptible de retirer 4 charges du boîtier que les cinq potentielles.



Vous n'avez pas le choix entre différents embouts, et la taille moyenne par défaut est celle que vous espérez le mieux, juste au cas où la version commerciale ne serait pas livrée avec des ensembles différents. Pour ce qu'il vaut, le guide de démarrage rapide suggère d'inclure des conseils de petite, moyenne et grande taille.



Les médiums par défaut fonctionnaient assez bien pour moi et mon collègue au CES, mais cela ne veut pas vraiment dire grand-chose sans connaître la forme et la taille de nos canaux auditifs.















La durée de vie nominale de la batterie est de 4 heures, et ils sont venus près de 4 plus souvent qu'autrement, avec une moyenne de 3 heures 40 minutes sur dix cycles d'utilisation distincts. La durée de vie de la batterie dépend sans aucun doute du volume de sortie des pilotes et votre kilométrage peut varier.



Les Nano Pods se connectent via Bluetooth 4.0 avec une portée sans fil nominale allant jusqu'à 50 ', donc encore une fois en théorie, vous pouvez laisser votre téléphone dans un casier de gym, puis aller vous entraîner. Il est bon alors que ceux-ci soient également classés pour la résistance à l'eau IPX5, donc vous êtes bon pour la transpiration. En effet, je les ai utilisés moi-même dans le gymnase sans problèmes.



Le plus gros problème, cependant, est que la sortie audio est juste .. d'accord au mieux? Mon collègue a signalé des craquements audio de temps en temps, et j'ai souvent trouvé les deux écouteurs désynchronisés pendant quelques secondes à chaque fois, ce qui a provoqué une tentative de sortie d'un signal audio stéréo d'un écouteur puis d'un autre à un volume variable les niveaux.



La signature audio est également marginalement acceptable, avec une sortie de graves décente mais rien à redire sur les médiums et les aigus. Les voix étaient un point particulièrement faible ici, et encore une fois, je devais me rappeler que ce sont des écouteurs TWS à 30 $.











Ce qui est impressionnant, c'est qu'il existe encore une forme d'implémentation du contrôle tactile. La surface extérieure des oreillettes est dotée d'un capteur tactile, et elles s'associent/découplent également automatiquement avec un appareil précédemment couplé lorsqu'elles sont retirées du boîtier ou remises en place.



Une réinitialisation manuelle a également aidé à résoudre le problème de désynchronisation audio pour l'instant, et le Les commandes tactiles douces sur les écouteurs gauche et droit permettent un contrôle du volume et du support, et souvent mieux que certains des écouteurs TWS les plus chers que j'ai également repris avec moi du CES.



La prise en charge de l'assistant vocal (Siri ou Google Assistant) est également intéressante, mais ne les utilisez pas en remplacement d'un casque. Si l'audio des pilotes était au mieux médiocre, les microphones sont encore pires. Il s'agit d'un problème général sur la grande majorité de ces appareils, mais les nano pods Altec Lansing améliorent le reste à cet égard. Pourtant, pour 30 $ et une sortie dans différentes couleurs à venir ce printemps, ceux-ci feront d'excellents cadeaux sans se ruiner, et même comme une passerelle vers le monde TWS.



