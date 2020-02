Cooler Master lance les boîtiers d'ordinateur de bureau MasterBox MB311L ARGB et MasterBox MB320L ARGB.



Cooler Master annonce aujourd'hui deux tours mATX ARGB : la MasterBox MB311L ARGB (Mesh Front Panel) et MasterBox MB320L ARGB (Acrylic Front Panel). Suivant les principes de la série MB primée, la polyvalence est associée à une présentation pour garantir que tout système de jeu construit à l'intérieur de la série MB300 est aussi bon qu'il fonctionne.



MasterBox MB3LL ARGB : Panneau avant en maille







Le MasterBox MB311L ARGB est un boîtier PC Micro-ATX à flux d'air préinstallé avec deux ventilateurs ARGB et conçu pour être construit avec le dernier matériel de jeu. La façade du panneau avant est entièrement en maille fine, placée entre deux évents en nid d'abeille de chaque côté pour maximiser le flux d'air.



MasterBox MB320L ARGB : Panneau avant acrylique DarkMirror







Le MasterBox MB320L ARGB est un boîtier PC Micro-ATX avec deux ventilateurs ARGB préinstallés et une ventilation en maillage en nid d'abeille de chaque côté du panneau avant du DarkMirror. Le panneau avant en acrylique DarkMirror est fumé dans une nuance plus foncée pour accentuer le contraste des ventilateurs ARGB préinstallés derrière lui, mettant en évidence ses meilleures caractéristiques.



Verre trempé et ARGB sur un budget



Le boîtier comprend un panneau latéral en verre trempé et deux ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés - idéal pour les constructeurs à petit budget.



Prix et disponibilité



Les MasterBox 311L ARGB et MasterBox 320L ARGB sont disponibles en précommande sur Amazon (USA) pour 59.99 Dollars.



TECHPOWERUP