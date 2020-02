Samsung présente des écrans de pointe à l'ISE 2020.



Samsung Electronics fait franchir une nouvelle étape à l'industrie avec une extension des écrans SMART QLED 8K, de nouvelles applications de The Wall et la présentation du nouveau et amélioré flipchart numérique Samsung Flip 2.



"Samsung fait de la technologie de demain une réalité avec des solutions d'affichage complètes qui sont plus immersives, collaboratives et interactives que jamais. ISE est l'une des meilleures opportunités pour Samsung de présenter des applications commerciales avancées de nos écrans de pointe", a déclaré Hyesung Ha, Vice-président senior des activités d'affichage visuel chez Samsung Electronics.



"Nous sommes ravis de dévoiler de nouvelles fonctionnalités et des gammes étendues de notre affichage numérique avec la technologie de nouvelle génération comme 8K, le nouveau modèle de The Wall, des écrans collaboratifs et plus encore qui offriront aux entreprises des opportunités qu'elles n'ont jamais eues auparavant."















La signalisation QLED 8K SMART est désormais opérationnelle 24h/24 et 7j/7



Cette année à l'ISE, Samsung dévoilera la dernière signalisation SMART 8LED QLED 2020 - le premier écran 8K au monde capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7.



La dernière signalisation QLED 8K (modèle QPT-8K) offre une qualité d'image exceptionnelle. Les téléviseurs QLED de Samsung sont connus pour leur présentation d'image captivante, leur technologie HDR10 + et leur volume de couleurs à 100%, ainsi qu'une précision des couleurs parfaite et une luminosité maximale de 2000 nit. La nouvelle signalisation est conçue pour être fixée au mur et est disponible en versions 65, 75, 82 et 98 pouces parfaites pour un large éventail de besoins commerciaux.



Équipé du processeur AI Quantum 8K, il possède des capacités de mise à niveau et d'apprentissage en profondeur de l'IA 8K intégrées qui peuvent automatiquement mettre à l'échelle le contenu non-8K vers une résolution 8K immaculée et réaliste. Certaines des dernières fonctionnalités de l'écran offrent des fonctionnalités améliorées aux industries, telles que la santé, pour tirer parti de la clarté visuelle et des détails réalistes du 8K.



Avec le mode de simulation DICOM *, les professionnels de la santé peuvent visualiser des images médicales en niveaux de gris, y compris les rayons X et l'IRM, à des fins non diagnostiques; grâce à la technologie d'affichage supérieure de Samsung, les images sont vues avec des détails et une clarté exceptionnels.



L'écran est également livré avec le puissant système d'exploitation Tizen 5.5 de Samsung et prend en charge la connectivité avec jusqu'à quatre sources de contenu différentes qui peuvent toutes être affichées simultanément en résolution 4K, pour un large éventail de cas d'utilisation professionnelle où des écrans multiples sont nécessaires.



La nouvelle signalisation QLED 8K est également compatible avec la dernière solution logicielle complète de Samsung pour la signalisation, MagicINFO 8, ce qui rend chaque écran capable de fournir une solution tout-en-un pour les entreprises de toutes tailles.



Les nouveaux écrans seront disponibles dans le monde entier au cours du premier semestre 2020.



Extension de la gamme de murs jusqu'à 583 "pour un usage commercial



L'utilisation innovante de la technologie microLED par Samsung permet de nouvelles fonctionnalités dans l'affichage dynamique. Cette année encore, l'une des percées les plus remarquables de Samsung en matière de technologie d'affichage: l'écran microLED modulaire primé connu sous le nom de The Wall.



Dévoilé l'an dernier, The Wall Luxury présente une expérience visuelle inégalée avec une gamme de fonctionnalités de style de vie disponibles jusqu'à une superbe version 8K de 292 pouces. La gamme The Wall de Samsung offre des possibilités illimitées en termes de taille, de résolution ou de rapport et tous les écrans sont entièrement sans cadre.



Samsung étend cette année sa gamme pour The Wall avec The Wall for Business. La dernière itération applique une expérience visuelle de pointe pour une grande variété d'applications commerciales, des salles de contrôle aux centres de diffusion, halls, centres de conception et plus encore.



The Wall for Business propose une large gamme de tailles et de rapports configurables et personnalisables, des versions 4K de 219 et 292 pouces aux versions 8K de 437 et 583 pouces, les plus grandes jamais dévoilées. The Wall for Business sera disponible dans le monde entier à partir de l'ISE 2020.



Samsung Flip 2 : travail d'équipe simplifié



Samsung Flip 2 est un paperboard numérique intuitif et facile à utiliser avec une utilité presque infinie dans les entreprises, l'éducation, la création, la vente au détail et au-delà. L'affichage mis à jour conserve toutes les fonctionnalités les plus utiles du modèle d'origine, avec un design amélioré et de nouvelles fonctions pour mieux faciliter la collaboration, le partage et la pensée créative.



Pour aider à favoriser une meilleure collaboration pour les utilisateurs dans différents endroits, Samsung a établi un partenariat avec le leader du secteur Cisco Webex, réunissant les équipes Webex innovantes et la solution Webex Roomkit Mini avec la technologie d'affichage Samsung Flip 2.



L'offre Webex on Flip, qui sera présentée sur site à ISE 2020, offre aux utilisateurs une suite complète de fonctionnalités dans une expérience intégrée. Webex sur Flip, avec une expérience utilisateur intuitive, permet aux utilisateurs de passer sans effort entre les tableaux de conférence, les réunions, les présentations et le tableau blanc bidirectionnel en quelques touches simples.



Conçue spécialement pour la collaboration à distance, Webex Teams permet aux utilisateurs de se connecter via la plate-forme à partir de n'importe quel endroit pour contribuer et tableau blanc sur leurs écrans respectifs simultanément, facilitant la collaboration en temps réel, peu importe où se trouvent les équipes.



TECHPOWERUP