Intel construit 10 millions de disques SSD QLC 3D NAND.



La semaine dernière, le groupe de mémoire et de stockage d'Intel a produit le disque SSD Intel QLC 3D NAND 10 millions basé sur la puce QLC NAND construite à Dalian, en Chine. La production a commencé à la fin de 2018 et ce jalon établit QLC (mémoire cellulaire à quatre niveaux) en tant que technologie grand public pour les disques haute capacité.



"Beaucoup ont parlé de la technologie QLC, mais Intel l'a expédiée, et à grande échelle", a déclaré Dave Lundell, directeur de la planification stratégique du client SSD et du marketing produit chez Intel. "Nous avons constaté une forte demande pour la capacité rentable de notre SSD QLC autonome (Intel SSD 660p) et les performances de notre technologie Intel Optane + solution QLC (Intel Optane Memory H10)."







Voici quelques faits rapides liés à la réalisation :



- Intel QLC 3D NAND est utilisé dans les solutions de stockage Intel SSD 660p, Intel SSD 665p et Intel Optane Memory H10,

- Le lecteur QLC d'Intel possède 4 bits par cellule et stocke les données dans des configurations NAND à 64 et 96 couches,

- Intel a développé cette technologie au cours de la dernière décennie. En 2016, les ingénieurs d'Intel ont changé l'orientation de la technologie de porte flottante (FG) déjà éprouvée en verticale et l'ont enveloppée dans une structure tout autour de la porte. La technologie 3D à trois cellules (TLC) résultante pourrait stocker 384 Go/die. En 2018, le flash 3D QLC est devenu une réalité, avec 64 couches avec quatre bits par cellule, capables de stocker un 1024Go/die. En 2019, Intel est passé à 96 couches, réduisant la densité surfacique globale,

- QLC fait maintenant partie du portefeuille de stockage global d'Intel, qui comprend à la fois des produits clients et des centres de données.



TECHPOWERUP