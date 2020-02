Intel Xe Graphics pour des configurations de type MCM, jusqu'à 512 EU sur 500 W TDP.



Une diapositive Intel qui aurait fuité via DigitalTrends nous a donné beaucoup d'informations sur la prochaine prise d'Intel sur le marché des accélérateurs graphiques haute performance - que ce soit dans ses itérations de serveur ou de consommation.



Le Xe d'Intel a déjà suscité de nombreuses discussions sur un marché qui n'a vu que deux véritables concurrents depuis des lustres maintenant - l'arrivée d'un troisième joueur avec des muscles et des bagarres comme Intel contre les joueurs déjà établis NVIDIA et AMD déclencherait sûrement la concurrence dans le segment - et la concurrence est la pierre angulaire du progrès, comme nous l'avons vu récemment avec la gamme de processeurs Ryzen d'AMD.



La diapositive divulguée révèle qu'Intel cherchera à utiliser une approche MCP (Multi-Chip-Module) pour son architecture graphique haute performance "Arctic Sound". Les GPU seront disponibles en configuration jusqu'à 4 tuiles (le nom qu'Intel donne à chaque module), qui seront ensuite joints via l'empilement Foveros 3D (d'abord utilisé dans Intel Lakefield.



Cette diapositive divulguée montre l'approche d'Intel en commençant par une 1 tuile GPU (avec seulement 96 de ses 128 pays européens actifs) pour le marché d'entrée de gamme (à 75 W TDP) à la DG1 SDV (Software Development Vehicle).











Ensuite, nous nous dirigeons vers le marché de milieu de gamme à travers une unité 128 EU 1 tuile (150 W), une unité 256 EU 256 tuiles (300 W) pour les amateurs, et enfin, une 4 tuiles, jusqu'à 512 EU - un 400 -500 W bête réservée uniquement au Data Center. Cette dernière est connue pour être réservée au Data Center car la diapositive qui fuit (en supposant qu'elle est légitime) pointe vers une tension d'entrée de 48 V, qui n'est pas disponible sur les solutions grand public.



La conception d'Intel signifie que chaque UE a accès (au moins par conception) à l'équivalent de huit cœurs de traitement graphique par UE. C'est beaucoup de matériel adressable, mais nous verrons si les performances et l'efficacité énergétique sont présentes dans les produits finaux - nous l'espérons.



