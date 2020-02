Les sorties cinéma de la semaine du Mercredi 12 Février 2020.



Nightmare Island



Réalisé par : Jeff Wadlow.



Avec : Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale.



Genre : Thriller.



Durée : 1H50.



Résumé : L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Le prince oublié



Réalisé par : Michel Hazanavicius.



Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens.



Genre : Aventure, Comédie, Fantastique.



Durée : 1H41.



Résumé : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Sonic le film



Réalisé par : Jeff Fowler.



Avec : Malik Bentalha, James Marsden, Tika Sumpter.



Genre : Aventure, Famille.



Durée : 1H40.



Résumé : L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU