Fuites de GeForce MX330 et MX350 : MX250 et GTX 1050 réutilisés.



Les spécifications des prochains GPU mobiles d'entrée de gamme, les MX330 et MX350, ont fuité. Les ID matériels indiquent une version Pascal, et cela signifie que cette version est une actualisation.







Nvidia utilisera la même puce pour le MX330 que pour le MX250 basé sur le MX250 et le GTX 1050. Même les fréquences d'horloge sont presque identiques. Le MX330 serait un répit, le GPU GP107 du GTX 1050 habilitera le MX350, avec un changement ine, un bus mémoire divisé en deux.







Deux repères divulgués, 3DMark Time Spy et Fire Strike, montrent que le MX350 fonctionne au niveau GTX 960M et GTX 1050 (variante d'ordinateur portable).



THE GURU3D