G.SKILL annonce les kits de mémoire Trident-Z Neo 256 Go (8 x 32 Go) en DDR4-3600.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de mémoire de performance extrême et de périphériques de jeu, est ravi d'annoncer un tout nouveau kit de mémoire haute capacité à faible latence, Trident Z Neo DDR4-3600 CL16-20- 20 256 Go (32 Go x 8) 1,35 V, pour le dernier processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X.



Construit avec les derniers composants 16 Go haute densité, cette nouvelle spécification de mémoire DDR4 offre un choix parfait pour ceux qui recherchent des performances de mémoire ultimes ou tentent de construire une station de travail puissante pour les charges de travail de création de contenu lourdes.











Avec la capacité ultra-élevée de 256 Go du kit, G.SKILL repousse désormais la limite de performance des modules de 32 Go à un niveau élevé de DDR4-3600 sur la plate-forme AMD Threadripper à nombre de cœurs élevé. Optimisée pour libérer tout le potentiel du nouveau processeur AMD 64 cœurs, la Trident Z Neo DDR4-3600 CL16 256 Go (32 Go x8) a été validée avec le processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X et la carte mère ASUS ROG ZENITH II EXTREME ALPHA, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.



Disponibilité



Cette spécification de mémoire à très haute capacité et à faible latence sera disponible via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL au Deuxième Trimestre 2020.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP