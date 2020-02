XIGMATEK nous propose un nouveau ventirad CPU : Le WindpowerPRO.



Au cours du week-end, XIGMATEK a déployé le refroidisseur de processeur WindpowerPRO. Ce refroidisseur d'air de type tour se caractérise par sa plaque supérieure avec des embellissements LED RVB et une paire de ventilateurs de 120 mm inclus destinés à la circulation d'air push-pull à travers le dissipateur thermique.



L'extrémité commerciale de ce refroidisseur se compose d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium de type tour avec ailettes noires anodisées vers lesquelles la chaleur est acheminée par six caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur qui établissent un contact direct avec le CPU à la base.



















Une seule connexion RVB adressable à 3 broches gère l'éclairage des trois éléments (les deux ventilateurs et la plaque supérieure du dissipateur thermique). La société comprend également un séparateur d'en-tête de ventilateur PWM à 4 broches, au cas où votre carte mère manque de deux en-têtes de ventilateur à 4 broches près de son socket CPU.



Les deux ventilateurs ARGB XIGMATEK Galaxy II Pro tournent chacun entre 800 et 1800 tr/min, poussant jusqu'à 58,5 CFM d'air, avec une sortie de bruit allant jusqu'à 25,3 dBA. Les ventilateurs sont dotés de roulements hydrodynamiques de 50 000 heures. Avec sa plaque supérieure et ses ventilateurs en place, le XIGMATEK WindpowerPRO mesure 110 mm x 125 mm x 157 mm (LxlxH).







La société évalue sa capacité thermique à 200 W. Parmi les types de socket de CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA115x et LGA2066.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP