Mobile Ryzen 9 4900U d'AMD il est chez LENOVO !



Une vidéo publiée par Notebook Italia a peut-être renversé les grains sur un tout nouveau niveau pour les APU mobiles d'AMD. La vidéo, qui a depuis été retirée, montrait le prochain Yoga Slim 14 de Lenovo, qui était répertorié dans sa liste de spécifications avec un AMD Ryzen 9 4900U.



Bien sûr, la nécessité d'une telle SKU est discutable: il est relativement peu probable qu'AMD apporte plus de 8 cœurs et 16 threads logiques au paysage mobile et son souci plus élevé d'autonomie plutôt que de performances pures. Surtout quand on considère le modèle Lenovo particulier impliqué : la gamme Yoga n'est pas tellement associée à des performances ultimes. Cependant, il existe des scénarios de remplacement de bureau dans lesquels les utilisateurs voudront certainement voir un processeur à plus de 8 cœurs alimenter leur machine.











Cela dit, cela pourrait simplement être un 8 cœurs cadencé plus haut (le Ryzen 7 4800U dispose d'une horloge de base 1,8 GHz/jusqu'à 4,2 GHz, il y a donc place à amélioration). Le Yoga Slim 14 où le Ryzen 9 4900U était répertorié ne pèse que 1,1 kg et a une autonomie de batterie de 11 heures sur l'option écran 4K (contre 14 heures sur la version FHD). Nous devrons simplement attendre et voir, avec nos chapeaux de réflexion.



Une faute de frappe est possible, mais difficile à faire dans la liste des spécifications physiques sur les images et sur le site officiel de Lenovo. Le fait que la vidéo originale ait depuis été éditée avec la liste des spécifications obscurcie signifie définitivement quelque chose. Cela pourrait également être une autre balle AMD pour le marché mobile, où il a réalisé sa plus forte croissance de part de marché ces derniers temps.



HARDWARETIMES