Silicon Power présente les cartes SD Superior V30 et Superior Pro V90.

Avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), le SDXC UHS-I supérieur offre une capture 4K UHD ininterrompue et des prises de vue en mode rafale séquentielles. La carte SD offre des vitesses allant jusqu'à 100 Mo / s en lecture et jusqu'à 80 Mo / s en écriture, garantissant un enregistrement de qualité. Disponible dans des capacités allant jusqu'à 512 Go, stockez jusqu'à 150 000 photos ou jusqu'à 24 heures de séquences 4K UHD.



Principales caractéristiques :



- Capturez des vidéos 4K Ultra HD ininterrompues avec des taux d'enregistrement d'au moins 30 Mo/s,

- Passez plus de temps à enregistrer et moins de temps d'attente avec des vitesses de lecture jusqu'à 100 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 80 Mo,

- Suivez l'action et prenez des photos en mode rafale séquentielle sans manquer une seule image,

- Jusqu'à 512 Go de capacité de stockage.



Avec la classe vidéo 90 (V90), le Superior Pro SDXC UHS-II est adapté aux professionnels avec des appareils photo reflex numériques haut de gamme et des caméscopes avancés avec son taux d'enregistrement d'au moins 90 Mo/s. Le Superior Pro SDXC offre un enregistrement Ultra HD 8K de qualité sans manquer d'image tout en offrant une lecture fluide et ininterrompue. Il offre des vitesses allant jusqu'à 300 Mo/s en lecture et jusqu'à 270 Mo/s en écriture. Disponible dans des capacités allant jusqu'à 256 Go.



Principales caractéristiques :



- Spécialement conçu pour la capture à grande vitesse de niveau professionnel d'images et de vidéos de qualité supérieure avec une prise de vue en continu à haute vitesse,

- La technologie UHS-II introduit des vitesses de lecture et d'écriture incroyablement rapides allant jusqu'à 290 et 160 Mo/s, respectivement,

- Capturez des images dans une résolution Ultra HD 8K à couper le souffle avec des taux d'enregistrement d'au moins 90 Mo/s,

- Écrivez des fichiers bruts en près d'un tiers du temps par rapport à UHS-I,

- Accélérez considérablement les transferts de post-production avec un lecteur de carte approprié.



En savoir plus sur les normes de classe vidéo pour l'enregistrement vidéo sur le site Web de SD Association.



