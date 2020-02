MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Rose Pink Prestige 14.



MSI s'est lassé des vieux modèles d'ordinateurs portables sombres/gris/blancs et a décidé de pimenter un peu les choses. Dites adieu aux vieux portables ennuyeux et entrez dans le portable MSI Prestige 14 Limited Edition Rose Pink. Conçue comme une machine de qualité supérieure, elle a des spécifications décentes pour sauvegarder la beauté de son apparence. Équipé d'un écran IPS de 14 pouces, il existe en deux variantes, une version 1080p et une édition 4K, et il couvre à 100% le spectre AdobeRGB. Avec de telles spécifications, nous savons qu'il cible les créateurs de contenu professionnels.















Sous le capot, se trouve le processeur Intel Comet Lake 10e génération Core i7-10710U associé à 16 Go de RAM LPDDR3 2133 MHz fonctionnant en mode monocanal. Pour les graphiques, le GPU GTX 1650 Max-Q de NVIDIA est intégré avec 4 Go de mémoire GDDR6. Le stockage est limité à 512 gigaoctets d'espace SSD PCIe 3.0 NVMe, car il n'y a pas de place pour l'expansion.



Les options de connectivité incluent Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 alimentés par l'adaptateur sans fil Intel Wi-Fi 6 AX201. En ce qui concerne l'IO, l'ordinateur portable Prestige 14 bascule deux adaptateurs USB 2.0 avec deux ports Thunderbolt 3, une prise casque 3,5 mm et un lecteur de carte Micro-SD. Une batterie à 3 cellules de 50 Wh alimente également le système.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces : Amazon et Newegg.



Le prix est de : 1 399 Dollars.



