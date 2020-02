Palit nous propose une nouvelle carte graphique : La GTX 1650 KalmX.



Palit a publié aujourd'hui le dernier ajout à sa série passive de cartes graphiques KalmX - la GTX 1650 KalmX. Cette carte graphique est un GPU de taille ITX de 178 mm de long conçu pour des constructions à bruit passif et à refroidissement passif, où le bruit est le principal facteur. Avec un dissipateur thermique composé de deux caloducs et de nombreuses ailettes, la solution de refroidissement devrait être capable de refroidir le 75 W TDP du GPX GTX 1650.











La plaque froide du dissipateur thermique couvre le GPU et les VRM pour assurer un fonctionnement sûr du GPU. Étant basée sur la conception de référence, cette carte présente des vitesses par défaut de 1485 MHz de base et des horloges boost 1665 MHz. Pour IO, Palit a choisi d'inclure trois ports, dont l'un est HDMI 2.0b et les deux autres sont DisplayPort 1.4a. Toute la puissance nécessaire est fournie par l'emplacement PCIe, il n'y a donc pas de connecteurs d'alimentation externes.



TECHPOWERUP