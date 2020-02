Microsoft permet la prise en charge d'Hyper-V pour les périphériques Windows-on-ARM.



Microsoft est déterminé dans son objectif de s'éloigner de la domination x86-64 qu'il avait dans l'espace informatique personnel pendant de nombreuses décennies. Dans la dernière version de Windows 10 Insider Preview Build 19559, Microsoft a activé la prise en charge de Hyper-V pour les appareils ARM64, tels que Surface Pro X.



Hyper-V est un hyperviseur natif de Windows et c'est la technologie de virtualisation de Microsoft qui permet d'exécuter d'autres systèmes d'exploitation sur Windows . Étant une solution à faible surcharge, elle est plus efficace qu'une machine virtuelle et permet de meilleures performances du système d'exploitation qui s'exécute sur Windows.











Avec l'Insider Preview Build 19559, Microsoft active cette fonctionnalité sur les clients Windows 10 Pro et Windows 10 Enterprise. Il est important de noter qu'en ajoutant plus de fonctionnalités comme celle-ci, Microsoft étend l'écosystème logiciel des appareils ARM64, ce qui devrait se traduire par une adoption plus large des PC comme le Surface Pro X.



