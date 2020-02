GeIL annonce la disponibilité de la mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition.



Golden Emperor International Ltd. - l'un des principaux fabricants mondiaux de composants PC et de périphériques, est heureux d'annoncer la mémoire DDR4 EVO SPEAR Phantom Gaming Edition, la DRAM co-marquée GeIL et ASRock, est maintenant disponible sur Newegg.com et certains détaillants du Amériques.



La mémoire GeIL s'est associée à la principale marque de cartes mères, ASRock, et à sa Phantom Gaming Alliance haut de gamme. Grâce à ce partenariat, GeIL et ASRock se sont consacrés à construire une base solide pour la compatibilité et la fiabilité entre la DRAM et la carte mère. La mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition est testée selon les critères stricts et la validation des cartes mères de la série ASRock Phantom Gaming. Excellent résultat de la coopération, une stabilité exceptionnelle en a profité. Il est disponible dans des fréquences de 2400 MHz à 3200 MHz, capacité pour un kit de 4 Go à 32 Go, et fonctionne aussi bas que 1,2 V et au maximum 1,35 V.











En tant que membre influent de la Phantom Gaming Alliance, la mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition devait permettre aux éléments visuels des modules de devenir un pour définir les valeurs du co-branding. Le module est construit avec un PCB à dix couches et enveloppé par un dissipateur de chaleur en aluminium noir furtif pour fournir une intégrité de signal et une dissipation de chaleur exceptionnelles aux joueurs et aux amateurs qui ont besoin d'une meilleure conductivité thermique pour les systèmes à petit facteur de forme (SFF). La mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition offre un meilleur choix pour une mise à niveau rentable, l'expérience de jeu exceptionnelle, le montage vidéo et le rendu d'animation 3D.



Soutenue par la garantie à vie limitée, la mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition est entièrement compatible avec les cartes mères ASRock Phantom Gaming, y compris Intel Z390 Phantom Gaming X/9/8/7/6/4, AMD X570 Gaming X/4 series, AMD X399 Phantom Gaming 6 series et plus. Plus important encore, la mémoire EVO SPEAR Phantom Gaming Edition est optimisée pour les plates-formes AMD et strictement vérifiée sur un grand nombre de cartes mères AMD AM4 et de processeurs AMD Ryzen pour garantir la meilleure compatibilité et stabilité pour tous les constructeurs AMD.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits de l'EVO SPEAR Phantom Gaming Edition et sa variante spécifique à AMD.



