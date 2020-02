THE GURU3D nous propose le test du : Ryzen Threadripper 3990X (64c/128t).



L'année est 2020 et aujourd'hui, nous examinons un nouveau processeur, un processeur qui atteint des proportions bibliques car, lorsqu'il est pleinement utilisé, il offre tellement de performances brutes qu'il n'y a littéralement rien de comparable sur le marché, d'aucun concurrent.



Nous passons en revue le tout nouveau AMD Ryzen Threadripper 3990X, le monstre des processeurs a effectivement atteint le marché des bureaux à domicile et des consommateurs à des prix qui dérouteront Intel. Ce processeur méga-cœur possède 64 cœurs de processeur physique et 128 cœurs logiques, tous alimentés par l'architecture ZEN2. Cette critique est sur le point de choquer, d'admirer et puis certains.



Oui, il est rare que je me sente un peu, eh bien, nerveux n'est pas le mot que je recherche, mais ressentir une sorte de tension positive pour tester un produit. En seulement trois ans, AMD est passé de six, huit à douze, seize, vingt-quatre, trente-deux ... et maintenant un processeur avec soixante-quatre cœurs de processeur.



C'est à la fois choquant et déroutant à la fois, les limites avancées par AMD sont tout simplement stupéfiantes. Curieusement, cela devient déjà un peu courant, je veux dire passer en revue les processeurs avec 24 à même 32 cœurs de processeur.



Aujourd'hui, nous doublons à nouveau ce chiffre et, bien que nous soyons un site Web axé sur le consommateur et que notre public corresponde, AMD nous a donné la possibilité d'examiner cette bête à 64 cœurs. Et à vrai dire, cela va être un défi, notre suite logicielle est principalement orientée vers le consommateur ; Je veux dire que trouver un logiciel capable de gérer 16 cœurs ou plus est un défi, encore moins 64 cœurs et 128 threads.



Évidemment, ce n'est pas un processeur sur lequel jouer (mais vous pouvez), ce n'est pas une configuration pour compresser 7 fichiers zip (mais vous pouvez). Non, il s'agit d'un processeur qui doit faire ses preuves dans des charges de travail correspondantes, comme une plate-forme de serveur virtuel domestique, une merveille de transcodage, un produit pour le montage vidéo et le streaming en même temps. Les possibilités, bien que polyvalentes, sont bien sûr limitées.



Mais tout cela n'a pas d'importance, car le seul message qu'AMD transmet avec la sortie de Threadripper 3990X est le simple fait qu'ils peuvent faire des choses comme ça, quelle que soit la taille de la base d'installation.



AMD a lancé sa 3e génération de processeurs Threadripper, alias Castle Peak en 2019, nous avons déjà examiné les Ryzen Threadripper 3960X et 3970X, deux processeurs époustouflants dans leurs segments de produits et leur gamme. Avec l'évolution vers l'architecture ZEN2 accompagnée d'une conception de chipset, personne n'a été déçu.



Pendant de nombreux mois, il est resté un peu un point d'interrogation, AMD publierait-il également de nouveaux processeurs Threadripper, car le Ryzen 9 3950X a déjà 16 cœurs et 32 ​​threads. Y a-t-il un intérêt pour AMD à investir dans encore plus de cœurs dans ce qui est un marché très étroit ?



Eh bien, c'est AMD, bien sûr, ils feraient exactement cela pour le plaisir, les coups de pied et les rires pour montrer le muscle du CPU. Mais il y a certainement un modèle commercial à portée de main ici, car il existe des sociétés SOHO qui peuvent faire des miracles sur 64 cœurs de processeur.



Les processeurs méga-core ont relativement peu de sens pour votre passionné de PC, ils peuvent être des produits très convaincants pour les développeurs, les créateurs de contenu et les éditeurs vidéo. Mais il n'y a tout simplement pas de ralentissement d'AMD car ils sont de retour avec leurs guerres principales contre Intel alors qu'ils sortent le Threadripper Gen3.



Ils ont commencé en 2019 avec les 3960X et 3970X détenant respectivement 24 et 32 ​​cœurs de processeur ZEN2 actifs. Pour Threadripper 3000 AMD effectue un tri gantelet des matrices, Threadripper Gen3 utilise (groupé) le meilleur top 2% des matrices. Vous connaissez mon jargon, huit va bien, seize est doux et tout ce qui dépasse ce nombre de base, spectaculaire.







Threadripper 3990X



Le lancement initial du Threadripper de 3e génération était basé sur la sortie de deux SKU, processeurs de base 24c / 48t et 32c/64t avec des prix à 1399 USD et 1999 USD respectivement. Cela porte le prix par cœur à environ 60 USD. Le Ryzen Threadripper 3990X avec ses 64 cœurs a un prix similaire à son nom, 3990 USD, donc le prix par cœur reste au même niveau. Beaucoup d'argent, bien sûr, mais rappelez-vous, si vous voulez quelque chose de similaire de la concurrence, eh bien ... il n'y en a pas à moins que vous ne regardiez la plate-forme Xeon, puis optez pour le double processeur puis doublez pour quadrupler le prix. Donc, malgré ce marqueur de prix de 3990 USD (ce qui est beaucoup d'argent), le 3990X crie toujours la valeur.



Comme j'ai soigneusement essayé de vous informer tout au long de la première page de la revue, ces nombreux cœurs sont destinés à des charges de travail professionnelles comme la virtualisation, le raytracing, le montage vidéo, le rendu et, bien sûr, les droits de vantardise pour certains.



C'est un processeur compliqué, car la génération de nombreux threads nécessite beaucoup de bande passante mémoire, mais crée également beaucoup d'E/S sur votre système de stockage. Remerciez les gawds de silicium pour les SSD M.2 rapides ces jours-ci. Permettez-moi d'ajouter rapidement que la compatibilité avec TRX40 n'est pas un problème, cette plate-forme prendra en charge ce processeur 64 cœurs, mais vous aurez probablement besoin d'une mise à jour du BIOS.



Les processeurs Threadripper 3000 sont différents de leurs prédécesseurs, principalement pour des raisons telles que PCI-Express 4.0 et la pérennisation de la plate-forme pour les générations à venir, forçant AMD à introduire une nouvelle plate-forme de carte mère et un nouveau chipset. Le nouveau Socket sTRX4/TRX40 est identique au Socket TR4 des deux premières générations de Threadrippers, mais n'est pas compatible; les solutions de refroidissement pour les processeurs Threadripper existants conviennent également aux nouveaux modèles. Nous discuterons du TRX40 (T-Rex) que nous avons déjà examiné en détail ces deux derniers mois.



Mais oui, commençons cette revue du processeur 64 cœurs. Oh mon Dieu, comme les temps ont changé.







