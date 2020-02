CORSAIR nous propose une ouvelle série d'alimentation : Les CV450, 550, et 650w.















Les alimentations CORSAIR CV sont idéales pour alimenter votre nouveau PC à la maison ou au bureau, avec une efficacité 80 PLUS Bronze garantie pour fournir en continu la pleine puissance à votre système.



La série CV est certifiée 80 PLUS Bronze, offrant jusqu'à 88% d'efficacité pour moins de chaleur et des coûts énergétiques inférieurs.



Comme toutes les alimentations CORSAIR, la série CV fait exactement ce qu'elle dit: fournir une puissance continue à pleine capacité, quelle que soit la variante de puissance que vous choisissez.



Fonctionnement à faible bruit



Un ventilateur de refroidissement silencieux à commande thermique de 120 mm ne tourne qu'à haute vitesse lorsque votre alimentation est soumise à de fortes contraintes, ralentissant pour un fonctionnement plus silencieux à des charges plus faibles.



Les boîtiers de la série CV ne mesurent que 125 mm de long, ce qui garantit un ajustement facile dans presque tous les boîtiers PC modernes.



Les câbles à manchon noir et le boîtier enduit de poudre noire s'adaptent parfaitement au style de votre PC.



Fiabilité garantie



Garantie de trois ans soutenue par l'équipe mondiale de support technique CORSAIR.



Voici la fiche technique :







Voici la liste des câbles de l'alimentation :







Elles sont déjà disponibles sur le site de CORSAIR.



Les prix :



- CV450w : 39.90 euros,

- CV550w : 49.90 euros,

- CV650w : 61.90 euros.



CORSAIR