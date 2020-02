THE GURU3D nous propose le test du : Corsair A500.



Cette fois, nous examinons un refroidisseur d'air de Corsair, le Corsair A500. La présentation officielle a eu lieu le 6 janvier. En d'autres termes, Corsair vient de ressusciter sa gamme de refroidissement par air, environ une décennie après le début de sa dernière série de produits de ce type, la gamme A70. Wow, et nous nous étions déjà habitués au fait qu'ils ne faisaient que des AIO, non? Et attendez, attendez ... oui, pas de RGB.







Le refroidisseur de processeur à double ventilateur A500 est officiellement une seule tour (en fait, ressemble plus à deux plus petites fusionnées), avec quatre caloducs en cuivre et des ailettes en aluminium. Sur les côtés, vous verrez deux ventilateurs de 120 mm sans effets d'éclairage RVB.



Les ventilateurs ML 120 ont une plage de régime de 400 à 400. Une grande chose ici est une option pour déplacer les ventilateurs (système de glissière et de verrouillage). Vous ne devriez pas avoir de problèmes, même avec des modules de mémoire plus grands.



De la pâte thermique est déjà pré-appliquée d'une manière très méchante en fait, c'est la XTM50 répartie dans un motif optimisé pour un meilleur transfert de chaleur. Dans l'ensemble, l'ensemble semble vraiment premium. Les mesures du refroidisseur sont les suivantes: 137 mm x 169 mm x 103 mm sans les ventilateurs, et 144 mm x 169 mm x 171 mm avec eux, donc la chose est vraiment énorme.



Il va être intéressant de voir comment il se comporte contre le produit phare éternel, le Noctua NH-D15 et certains AIO, non? Au prix de 99 USD, vous recevrez une glacière fantaisie avec des ventilateurs premium et maintenant, cinq ans de couverture de garantie, ce qui est génial.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D