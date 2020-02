Ubisoft lancera 5 expériences de jeu AAA d'octobre 2020 à mars 2021.



Ubisoft possède certaines des franchises de jeux les plus lucratives au monde en ce moment, et la société prévoit de mettre en cache la plupart de la fin de 2020 et début 2021. Selon l'utilisateur de Twitter Shinobi602, Ubisoft lancera trois AAA jeux - Watch Dogs Legion, Gods and Monsters et Rainbow Six Quarantine - entre octobre et décembre 2020. Jason Schreier, de Kotaku, a ensuite continué, ajoutant que les deux jeux restants pour le début de 2021 seraient un Assassin's Creed et un nouveau jeu Far Cry.







Cela signifie que les autres franchises d'Ubisoft, telles que Splinter Cell et Beyond Good & Evil 2 tant attendues, mais en quelque sorte oubliées, ne sortiront pas de sitôt - du moins pas avant mars 2021. Cela reste à voir, mais il est probable que tous ces trois jeux verront des versions multigénérationnelles entre les consoles actuelles et de prochaine génération.



TWITTER (Shinobi602)