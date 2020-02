Silicon-Power présente le lecteur portable Stream S07.



Silicon-Power présente le disque dur portable Stream S07 avec des vitesses USB 3.2 Gen1 ultra-rapides et des capacités allant jusqu'à 8 To. L’interface USB 3.2 Gen 1 du Stream S07 offre des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gbit/s. Avec jusqu'à 8 To de stockage supplémentaire, stockez jusqu'à 1,3 million de photos ou jusqu'à 2 millions de chansons ou 800 vidéos 4K UHD ou une bibliothèque de jeux. Que vous ayez besoin de stockage pour la sauvegarde ou pour vos besoins de divertissement, le Stream S07 offre un espace de stockage pour les années à venir.







«Craquelé» avec un but



Le Stream S07 a été soigneusement conçu d'après une pierre, symbole de durabilité et de longévité. La fissure sert de source de ventilation pour garder le lecteur à l'intérieur au frais. La fissure dispose également d'un éclairage LED bleu néon intégré qui sert d'indicateur d'état de transfert qui s'allume lors du traitement des données.



Principales Caractéristiques :



- Options de capacité de stockage élevée jusqu'à 8 To,

- Transfert de données ultra-rapide avec interface USB 3.2 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbps),

- En tant qu'extension de stockage, libérez de l'espace sur le disque dur interne de votre appareil et améliorez ses performances,

- Les trous de ventilation exclusifs permettent un effet de refroidissement incroyable et le rendent adapté aux environnements de centre de divertissement à haute température,

- Le lecteur soigneusement conçu peut être placé à la verticale ou à plat pour des options de configuration flexibles

- Connectez-le à votre Smart TV et enregistrez tous vos films et émissions de télévision préférés directement sur le lecteur et lisez-les quand vous le souhaitez,

- L'indicateur LED de conception unique permet aux utilisateurs de mesurer plus facilement l'état du transfert,

- Mode veille à économie d'énergie activé lorsque le lecteur n'est pas utilisé,

- Logiciel gratuit SP Widget disponible en téléchargement pour fournir des fonctions puissantes telles que la sauvegarde et la restauration des données, le cryptage AES 256 bits et le stockage dans le cloud pour une gestion efficace des données.



Le Silicon-Power Stream S07 est disponible en capacités de 3 To, 4 To, 6 To et 8 To.



Silicon-Power n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



SILICON POWER