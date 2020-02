Synology présente le DiskStation DS420j pour les utilisateurs à domicile.



Synology présente le nouveau NAS de bureau 5 baies d'entrée de gamme DiskStation DS420j pour les utilisateurs à domicile. Le Synology DiskStation DS420j prend en charge jusqu'à 64 To de capacité brute, beaucoup d'espace de stockage pour la sauvegarde de données à domicile, la synchronisation et le partage de fichiers. Le DiskStation DS420j fonctionne sur le DiskStation Manager primé qui offre une superbe sécurité des données et une efficacité de travail. Utilisez Synology Moments pour organiser intelligemment les téléphones ou diffuser directement du contenu vidéo sur votre téléviseur à l'aide de Synology DS Video.







"Avec une grande quantité de données générées à partir d'appareils mobiles, d'ordinateurs portables et d'appareils photo, la synchronisation et le partage de fichiers sont devenus un défi pour les utilisateurs personnels. Il leur est inévitable de trouver un moyen fiable de protéger leurs actifs numériques", a déclaré Kevin Meng, Chef de produit chez Synology Inc. "Le DS420j offre une solution simple et privée avec une énorme capacité pour vous et votre famille de synchroniser et de partager des souvenirs au fur et à mesure que vous les développez."



Spécifications rapides du DiskStation DS420j



- Processeur : Realtek RTD1296 Quad-Core 1.4GHz processor,

- Mémoire : 1 Go de DDR4,

- Baies de lecteur : 4,

- Types de lecteurs pris en charge : disque dur SATA 3,5 pouces, disque dur SATA 2,5 pouces, SSD SATA 2,5 pouces,

- Capacité brute interne maximale : 64 To (disques 4x16 To),

- Taille maximale d'un seul volume : 108 To.



En savoir plus sur le nouveau Synology DiskStation DS420j, Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur AMAZON au USA.



Le prix est de : 299.99 Dollars.



SYNOLOGY