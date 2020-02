Turtle Beach annonce de nouvelles options de couleurs pour le casque de jeu Recon 70.



San Diego, Californie - 6 février 2020 - La principale marque d'accessoires et de jeux audio Turtle Beach a annoncé aujourd'hui trois nouveaux coloris pour le casque de jeu Recon 70 le plus vendu de la société. Le tout nouveau Recon 70 Silver est désormais exclusivement disponible au Royaume-Uni chez Argos et sera disponible dans les autres territoires participants à partir du 13 mars 2020.



De plus, deux nouvelles versions de Recon 70 Camo - Green Camo et Blue Camo - sont désormais disponibles -les commandes de Turtle Beach au Royaume-Uni et d'autres territoires internationaux, et seront lancées dans le monde entier le 13 mars 2020. Les nouvelles couleurs Silver et Camo offrent neuf options Recon 70 au total pour les joueurs, chacune offrant le son immersif et le confort léger les joueurs attendent du géant du casque.



Haut-parleurs supra-auriculaires puissants de 40 mm, performances micro cristallines, coussins gainés de similicuir et fonctionnalité multiplateforme avec Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles, plus un PDSF de 29,99 £ font du Recon 70 un choix facile pour les joueurs à la recherche d'un nouveau casque abordable.



"Nos casques de jeu de la série Recon 70 se portent très bien depuis leur lancement en avril dernier, devenant les casques les plus vendus * de la société sur plusieurs plateformes. Nous sommes donc ravis d'offrir aux fans encore plus de choix de couleurs alors qu'ils se préparent pour une autre grande année des jeux ", a déclaré Juergen Stark, président-directeur général de Turtle Beach. "Avec de nouvelles consoles à l'horizon, les options Recon 70 Silver et Camo sont d'excellents choix pour les joueurs qui cherchent à obtenir un nouveau casque de jeu de haute qualité pour moins de 30 £."















Les casques de jeu de la série Recon 70 sont disponibles dans une variété de couleurs. Les modèles Xbox One et PS4 sont disponibles en noir ou blanc avec des accents verts et bleus, respectivement, tandis que la version Nintendo Switch a un cadre noir avec des accents rouges caractéristiques.



Une version rouge minuit unique du Recon 70 pour PS4 est également disponible chez les détaillants participants. En tant que casque de jeu passif et filaire, les nouvelles versions Recon 70 Silver et Recon 70 Camo, ainsi que les couleurs Recon 70 susmentionnées, fonctionneront avec tous les systèmes de jeu, PC et appareils mobiles avec une prise standard de 3,5 mm.



TECHPOWERUP