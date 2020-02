La part de marché des processeurs de bureau AMD à 18,3% : Mercury Research.



La firme de renseignements sur le marché Mercury Research a publié ses conclusions sur le marché des processeurs x86 vers la fin de 2019, dans lequel AMD a affiché une croissance dans tous les segments (sans compter l'IoT ou semi-personnalisé). AMD détenait 18,3% du marché des processeurs de bureau x86, selon le rapport un sommet de 5 ans.



La gamme de processeurs de serveurs EPYC de la société fait face à une bataille plus ardue contre la fidélité des entreprises aux marques ancrées envers Intel. La société détient 4,5% du marché des processeurs de serveur, mais en croissance de 0,2% par rapport au trimestre précédent et de 1,4% par rapport à l'année précédente. La dernière fois où AMD détenait une telle part de marché sur le marché des processeurs de serveurs x86, c'était au troisième trimestre 2013.







La part de marché du processeur mobile d'AMD peut surprendre certains. Selon Mercury Research, la société détient 16,2% du marché des processeurs mobiles x86, ce qui est presque autant que son marché des ordinateurs de bureau. Ceci est probablement propulsé par la popularité des APU AMD et des processeurs basse consommation sur les segments de marché des portables rentables. AMD vise désormais des segments de marché plus élevés avec ses processeurs Ryzen 4000 "Renoir" qui toucheront terre cette année.



AMD croît plus rapidement dans l'espace mobile que dans les ordinateurs de bureau, avec une croissance de 1,5 point de pourcentage au quatrième trimestre seulement et de 4 points de pourcentage sur douze mois. La part de marché mobile d'AMD était aussi élevée au deuxième trimestre 2013. Mercury Research épingle la position globale d'AMD sur le marché x86 à 15,5%, en moyenne sur tous les segments, moins semi-custom et IoT.



TECHPOWERUP