MSI nous propose un nouvel écran : Le Optix MAGG322CR.



MSI a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à sa gamme de moniteurs - le moniteur de jeu MSI Optix MAGG332CR. Avec son taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce moniteur cible les joueurs qui se concentrent principalement sur les jeux de tir à la première personne. En ce qui concerne les caractéristiques du panneau, ce moniteur bascule un écran 1080p anti-reflets de 31,5 pouces avec une courbure de 1500R qui lui est appliquée. Le type de panneau en question est un panneau VA 8 bits avec Frame Rate Control (FRC) qui permet au moniteur d'obtenir un spectre de couleurs plus large avec la plage de 8 bits.















Le moniteur offre des performances MPRT (Moving Picture Response Time) de 1 ms, ainsi qu'une luminosité de 300 nits et un rapport de contraste de 3000: 1. En ce qui concerne la technologie de synchronisation du taux de rafraîchissement, il existe Adaptive-Sync de VESA avec la certification AMD FreeSync. Marqué comme "HDR Ready", il ne répond pas exactement aux exigences en raison de sa luminosité de 300 nits, cependant, il y a au moins une possibilité de visualiser le contenu HDR.



L'écran couvre 96% de la gamme DCI-P3 et 125% de la gamme de couleurs sRGB. De plus, pour la saisie, il existe plusieurs options. Il y a un DisplayPort 1.2a, deux connecteurs HDMI 2.0b et un port USB-C qui prend en charge le mode alternatif DisplayPort permettant l'entrée vidéo sur USB. Il y a également un concentrateur USB avec deux ports USB 2.0 et pour l'audio, il y a un port de sortie casque de 3,5 mm. En outre, la prise en charge de la configuration MSI Mystic Light RGB est également présente.



ANANDTECH