SILVERSTONE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Outs Argon AR12 RGB.



SilverStone a mis à jour aujourd'hui sa gamme de refroidisseurs de processeur Argon avec l'AR12 RGB. Ce refroidisseur de type tour a fait ses débuts au CES 2019. Il s'agit essentiellement d'un dissipateur thermique AR12 conçu pour des charges thermiques allant jusqu'à 125 W, couplé à un ventilateur à lame divisée éclairé par LED RGB. Le dissipateur thermique à ailettes en aluminium de 154 mm de hauteur présente des ailettes plus étroites près de la base pour offrir un meilleur dégagement autour de la zone du socket du CPU.



















Quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur entrent en contact direct avec le CPU à la base et véhiculent la chaleur à travers l'aileron. Il est ventilé par un spinner de 120 mm qui tourne à 700 à 2200 tr/min, poussant jusqu'à 68,9 CFM d'air, avec un niveau de bruit compris entre 9 et 29 dBA. Parmi les types de socket de CPU pris en charge, on trouve AM4, LGA115x et LGA2066. Mesurant 128 mm x 154 mm x 75 mm (LxHxP), il pèse 632 g. Le ventilateur prend en entrée PWM 4 broches pour sa fonction principale, et une connexion RVB 4 broches classique pour l'éclairage (pas ARGB 5 V 3 broches).



TECHPOWERUP