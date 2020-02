GIGABYTE lance : La Designare DDR4-3200.



La marque Designare de cartes mères par GIGABYTE cible les créateurs de contenu, et la société étend la marque à la mémoire, avec la nouvelle série Designare Memory. Il fait ses débuts avec un kit de mémoire double canal de 64 Go à haute capacité utilisant deux modules de 32 Go. La justification de ces densités est que les créateurs peuvent en avoir besoin pour gérer de grands ensembles de données. Ce ne sont pas des modules "double hauteur" hors spécifications, mais des modules à double rang communs qui respectent les spécifications de compatibilité JEDEC et emballent des profils XMP qui peuvent les exécuter sur DDR4-3200 avec des temporisations 16-18-18-38 à 1,35 V.











GIGABYTE a testé ces modules pour fonctionner sur toutes ses cartes mères AMD X570, AMD B450, AMD TRX40, Intel X299 et Intel Z390. Pour les X570 et B450, cependant, la société déclare que seuls les processeurs "Matisse" de 3e génération peuvent gérer cette densité de mémoire. Dans ses tests de compatibilité, GIGABYTE a utilisé des timings 18-19-19-39. Physiquement, les modules Designare ont une hauteur régulière de 32 mm, un PCB noir et des dissipateurs de chaleur en aluminium. GIGABYTE soutient les modules avec une garantie à vie.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP