Acer nous propose un nouvel écran : Le PM1.



Acer a lancé le dernier ajout à sa gamme de moniteurs portables, le moniteur portable PM1. Le PM1 dispose d'un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080, un temps de réponse GtG de 15 ms, une luminosité maximale de 250 nits et un rapport de contraste de 800: 1. Il offre un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des angles de vision larges, ainsi qu'un revêtement anti-éblouissant pour empêcher toute réflexion de lumière indésirable. Étant un panneau de type IPS, il a un angle de vision de 178 degrés afin que vous puissiez facilement visualiser le contenu de tous les côtés.











L'écran lui-même est un panneau 6 bits, il offre donc un peu moins de précision des couleurs car il est limité à 262 000 couleurs. Il est alimenté par un seul câble USB de type C qui fournit à la fois l'alimentation et l'entrée vidéo. Lorsqu'il est alimenté par un smartphone, qui ne peut pas fournir suffisamment d'énergie, il existe un port micro-USB secondaire pour fournir une alimentation supplémentaire. Il y a aussi une charnière à l'arrière du corps du moniteur pour le soutenir lorsqu'il est debout.



Le prix commence à 179.99 Dollars si vous achetez directement auprès d'Acer ou 129.99 Dollars auprès de Micro Center.



