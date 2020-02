AMD prépare le Radeon Pro W5500 et le Navi 14.



AMD donne la touche finale à la Radeon Pro W5500, une carte graphique professionnelle de milieu de gamme, qui a fait surface sur une liste précoce du constructeur de station de travail SabrePC. Selon la nouvelle nomenclature d'AMD pour ses cartes graphiques Radeon Pro série W, le W5500 pourrait être une variante professionnelle du RX 5500 XT, basée sur le silicium 7 nm "Navi 14".



Il reste à voir cependant si AMD active tous les 1 536 processeurs de flux sur le silicium, ou s'il est strictement aligné avec la configuration de base du RX 5500 XT (1 408 processeurs de flux). Actuellement, le seul produit AMD à maximiser ce silicium est le Radeon Pro 5500M que l'on trouve exclusivement dans le nouveau Apple MacBook Pro 16 pouces.







La Radeon Pro W5500 d'AMD comprend 8 Go de mémoire GDDR6 sur l'interface de mémoire large de 128 bits de la puce. Selon la liste SabrePC maintenant expurgée rapportée par Tom's Hardware, le W5500 dispose apparemment de quatre DisplayPorts, un court-circuit du W5700, et il n'y a aucune mention de la carte prenant en charge USB-C. La liste mentionne également un prix de 391,57 $ US, qui, bien qu'un espace réservé, s'aligne étroitement sur le concurrent de la carte, le NVIDIA Quadro P2200, qui se vend autour de 400 $.



TOM'S HARDWARE