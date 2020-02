XIGMATEK Overtake est un monstre aérien comme boîtier.



XIGMATEK a annoncé aujourd'hui le dépassement, un boîtier pleine tour massif qui a du verre trempé sur quatre côtés, et un châssis intérieur en acier pouvant contenir un grand nombre de ventilateurs, prenant en charge plusieurs boucles de refroidissement liquide indépendantes.



L'attraction phare de ce boîtier est ses côtelettes de ventilation, qui comprennent quatre entrées avant de 120 mm (ou trois 140 mm ou deux 200 mm), trois entrées inférieures de 120 mm ou deux 140 mm, deux échappements supérieurs de 140/120 mm situés le long de la cloison verticale du boîtier, et deux échappements arrière 140/120 mm. Cela vous donne la possibilité de monter quatre grands radiateurs, un 280 mm x 140 mm le long du panneau arrière, un massif 420 mm x 140 mm ou 480 mm x 120 mm le long du panneau avant et un 280 mm x 140 mm le long de la cloison et un radiateur de 360 mm x 120 mm ou 280 mm x 140 mm en bas.















Le compartiment principal du XIGMATEK Overtake a de la place pour une carte mère E-ATX avec 9 slots d'extension en plus de 2 slots verticaux qui ont en interne de la place pour les cartes graphiques à triple slot. Le compartiment principal offre de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 38 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 18 cm de hauteur.



Les options de stockage incluent quatre baies de lecteur derrière le plateau de la carte mère, les quatre prennent en charge les lecteurs de 2,5 pouces, tandis que deux d'entre eux prennent également en charge ceux de 3,5 pouces. Le compartiment droit comprend également la baie PSU, avec de la place pour les PSU jusqu'à 22 cm de longueur. La connectivité du panneau avant comprend deux prises USB 3.x type A, USB 2.0/1.1 et HDA. Le boîtier mesure 485 mm x 247 mm x 566 mm (LxlxH).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP