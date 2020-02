Le service GeForce Now de NVIDIA est lancé - et vous pouvez diffuser des jeux gratuitement.



NVIDIA a enfin lancé aujourd'hui son service de jeux en streaming GeForce Now, et les utilisateurs peuvent profiter de quantités partielles de jeux gratuits dans le cadre du modèle commercial. Il existe deux niveaux d'utilisateurs: gratuit et fondateurs. Le niveau gratuit, que vous pouvez essayer de vérifier l'infrastructure de streaming et si c'est quelque chose que vous aimeriez payer, est limité à des sessions de jeu de 60 minutes.



Cela signifie qu'après l'arrêt du chronomètre (avec des notifications contextuelles potentiellement intrusives vous rappelant le temps qu'il vous reste toutes les 10 minutes), vous serez obligé de quitter le jeu et de vous soumettre à une file d'attente de jeu jusqu'à ce que votre la prochaine fenêtre de 60 minutes est ouverte. RTX n'est pas disponible dans ce niveau, cependant - donc si vous vouliez également voir par vous-même de quoi parle le raytracing, vous devrez payer 5 $ (abonnement mensuel) pour traverser cette rivière particulière.







Les membres fondateurs pourront cependant profiter des derniers jeux compatibles RTX. Les seuls figurant sur le service, pour l'instant, sont Wolfenstein: Youngblood, Call of Duty: modern Warfare, Metro Exodus et Deliver Us the Moon, que NVIDIA a récemment commencé à regrouper avec certaines cartes graphiques RTX). Il y a cependant un hic: les sessions de jeu seront limitées à 6 heures, après quoi vous serez ramené à une file d'attente de jeux (bien que vous ayez la priorité sur les comptes de niveau gratuit, s'il y a beaucoup de joueurs de niveau Fondateurs dans la file d'attente, vous devrez peut-être attendre un peu).



Il y a une période d'introduction de 90 jours à durée limitée dont vous pouvez profiter tout en vous abonnant au niveau Founders dès maintenant, ce qui signifie que vous ne serez facturé qu'après la fin de cette période de grâce de 90 jours. Rappelez-vous - vous devez posséder une copie numérique du jeu auquel vous souhaitez jouer dans l'une des vitrines les plus populaires, telles que EPIC et Steam, avant de pouvoir jouer - mais c'est toujours un bon moyen de découvrir RTX si vous possédez actuellement un non -Carte graphique compatible RTX.



La configuration requise pour GeForce Now de NVIDIA est la suivante :



- Connexion Internet 15 Mbps (25 Mbps recommandés). Un réseau 5 GHz est préférable si vous utilisez le sans fil,

- Tout PC Windows exécutant Windows 7 (64 bits) ou supérieur, 4 Go de mémoire système, un processeur X86 bicœur à 2,0 GHz ou supérieur et un GPU prenant en charge DirectX 11,

- Tout Mac avec macOS 10.10 ou supérieur,

- Tous les téléviseurs Nvidia Shield (2015, 2017, 2019 modèles Base et Pro),

- Tout téléphone Android fonctionnant sous Android 5.0 (L) ou supérieur et 2 Go de mémoire système,

- Une manette de jeu Bluetooth est fortement recommandée, y compris le contrôleur Shield, Razer Raiju et Junglecat Mobile, ou Steelseries Stratus Duo.



