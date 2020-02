SilentiumPC annonce les boîtiers ARG Regnum RG6V TG et RG6V EVO TG.



Le fabricant européen de refroidisseurs CPU et de boîtiers PC, SilentiumPC, étend sa série de boîtiers Regnum avec deux tours midi magnifiquement équipées et orientées flux d'air. Le Regnum RG6V TG offre de nombreuses fonctionnalités sophistiquées et tire le meilleur parti de chaque centimètre d'espace. Grâce aux quatre ventilateurs Sigma HP 120 mm pré-assemblés, en combinaison avec la grande façade en maille, un flux d'air exceptionnellement bon est garanti dès la sortie de la boîte. Le Regnum RG6V EVO TG ARGB, d'autre part, est livré avec quatre ventilateurs de boîtier Stella HP ARGB CF 120 mm, offrant un éclairage ARGB "à la pointe de la technologie".







Natissis : une structure interne perfectionnée







L'équipe de développement de SilentiumPC a perfectionné la structure à deux chambres et l'agencement interne, afin de se différencier davantage de la concurrence. La structure intérieure, appelée Natissis, confère aux deux modèles Regnum RG6V TG une flexibilité exceptionnelle, en particulier lorsqu'il s'agit de sélectionner des composants pour des systèmes haute performance.



Les cartes mères aux formats E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX peuvent être facilement installées et combinées avec des cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 360 mm. Lors du choix du refroidisseur de CPU, des refroidisseurs d'air d'une hauteur de 162 mm ou des systèmes de refroidissement à eau AIO avec des radiateurs de 120 à 360 peuvent être installés. Les radiateurs peuvent être montés dans l'une des quatre positions différentes du boîtier en fonction de la taille.



Gestion sophistiquée des câbles







Grâce à la structure interne sophistiquée de Natissis, le routage des nombreux câbles à l'intérieur du boîtier du PC est très simple et confortable. À l'arrière du plateau de la carte mère, trois longs clips de câble et pas moins de 24 fixations pour la fixation des attaches de câble sont installés. En plus de cela, sept œillets en caoutchouc sont ajoutés pour le routage des câbles à l'intérieur du boîtier pour une gestion des câbles plus pratique et bien rangée.



Refroidissement exceptionnel hors de la boîte



Un total de quatre ventilateurs Sigma HP 120 mm assurent un superbe flux d'air à l'intérieur du châssis. Trois ventilateurs sont situés à l'avant et un à l'arrière. Cette conception garantit une circulation d'air optimale et permet un refroidissement efficace des composants. Les ventilateurs Sigma PRO 120 mm préinstallés peuvent tous être connectés à la carte mère via un seul connecteur de ventilateur à l'aide du séparateur intégré. Toutes les entrées d'air sont également équipées de filtres à poussière.



Le Regnum RG6V EVO TG ARGB utilise quatre ventilateurs de boîtier Stella HP ARGB CF 120 mm. L'éclairage ARGB peut être contrôlé via les systèmes d'éclairage RVB des cartes mères, tels que Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion 2.0 ou en utilisant le contrôleur Nano RGB fourni.



Non seulement l'avant est conçu pour une bonne circulation d'air. La paroi de séparation dans la partie inférieure du boîtier est recouverte d'une structure à mailles larges, tout comme la grande entrée du panneau supérieur. De plus, une belle grille de trous en forme de nid d'abeille est perforée dans le plateau de la carte mère, améliorant l'esthétique et bénéficiant au refroidissement des disques 2,5 ".







Les deux modèles sont livrés avec une fenêtre latérale en verre trempé, qui met davantage en évidence les composants installés et les rend facilement visibles. À l'avant du panneau supérieur se trouve un panneau d'E/S bien équipé, qui comprend le bouton d'alimentation et de réinitialisation, deux ports USB 3.2 Gen 1 et la prise pour microphone et audio.



Le SilentiumPC Regnum RG6V TG et le Regnum RG6V EVO TG ARGB sont disponibles à partir d'aujourd'hui, avec des prix fixés à 56 euros et 69 euros respectivement.



La garantie de deux ans est standard.



TECHPOWERUP