En octobre, Lamptron a officiellement introduit quelque chose qui pourrait ramener les contrôleurs de ventilateur à l'ancienne à un usage populaire. LE CONTRÔLEUR SM436 PCI RGB VENTILATEUR ET LED - NOIR est le nom complet de ce produit. Qu'est-ce que cela apporte aux utilisateurs? Ce produit ramènera-t-il Lamptron sur le marché de masse?



De nos jours, de nombreux cas incluent un ventilateur, et de nombreux utilisateurs comptent uniquement sur le contrôle du ventilateur fourni par la carte mère (j'en étais un autre aussi). Une autre chose est l'apparence des contrôleurs de ventilateur.



Ils ont généralement l'air obsolètes et déconnectés de la conception moderne de l'équipement PC. Vous ne pouvez pas non plus oublier que les boîtiers n’ont généralement plus de baie de 5,25 pouces (à quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé un DVD?), Ce qui rend l’utilisation de contrôleurs de ventilateur classiques hors de question. Alors, quelle est l'idée ici avec le Lamptron ?



Le contrôleur de boîtier SM436 a l'air moderne, avec un écran LCD couleur. Il peut être monté sur les emplacements PCI (vous en aurez besoin de trois), ce qui est une excellente idée à l'époque du châssis avec des panneaux en verre trempé.



Le couvercle de l'unité de commande est en verre acrylique (pas le matériau le plus durable disponible). L'appareil vous permet de contrôler les ventilateurs (pas de surprise ici), avec quatre canaux disponibles pour les ventilateurs (avec/sans PWM), et jusqu'à 36 watts par canal (ce qui devrait être suffisant même pour les pompes à liquide personnalisées).



Ce qui est plus important à l'ère moderne, vous pouvez également contrôler l'éclairage RVB avec cet appareil (qui est une innovation dans ce secteur). Il existe quatre en-têtes pour jusqu'à 60 LED RVB (12VRGB) et également quatre pour les LED RGB adressables numériquement (5VDG).



Tout cela est alimenté par des connecteurs SATA et Molex de votre PSU. Quoi de plus? Eh bien, vous pouvez contrôler l'unité via une télécommande infrarouge fournie (piles non incluses, 2 x AAA). Dans l'ensemble, les fonctionnalités semblent très intéressantes.



