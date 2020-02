GIGABYTE répertorie les cartes mères AMD B550 et Intel Z490.



Grâce aux résultats de VideoCardz, nous avons des informations selon lesquelles GIGABYTE a répertorié ses prochaines cartes mères pour les plates-formes AMD et Intel. En commençant par le prochain chipset milieu de gamme d'AMD, le modèle B550 est censé apporter des options de connectivité PCIe 4.0 aux variantes de carte mère moins chères.



Jusqu'à présent, seules les versions de chipset haut de gamme comme X570 prenaient en charge PCIe 4.0, tandis que l'option de milieu de gamme faisait défaut. GIGABYTE a préparé un total de six modèles B550 AORUS, ainsi qu'une série GAMING qui est censée être un niveau inférieur aux modèles AORUS. Le chipset B550 couvrira toutes les tailles de carte mère, y compris ATX, Micro-ATX et Mini-ITX.











Dans la liste CEE, GIGABYTE a également soumis les prochaines cartes mères Z490 d'Intel pour les processeurs Comet Lake-S. Dans la liste, nous voyons un total de 15 cartes mères répertoriées avec une entrée inutilisable. Encore une fois, le chipset W480 apparaît, qui est destiné à alimenter les cartes mères des stations de travail.



Ce chipset ira à l'intérieur d'une nouvelle gamme de cartes mères appelée la série "VISION". Bien que nous ne sachions pas ce que cette nouvelle série apporte, nous savons que le chipset W480 compatible avec le poste de travail et le chipset Z490 régulier en feront partie.



VIDEOCARDZ