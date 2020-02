Microsoft publie des mises à jour de microcode corrigeant les vulnérabilités du processeur Intel sous Windows 10.



Microsoft a publié aujourd'hui plusieurs mises à jour de microcode pour les processeurs Intel. Les mises à jour sont destinées à être appliquées au cas par cas sous leur système d'exploitation Windows 10, et ces mises à jour ciblent plusieurs versions de ce système d'exploitation (allant de la version 1507 à la version 1903/1909). Celles-ci corrigent plusieurs exploits de vulnérabilité liés aux attaques latérales et d'exécution spéculative sur les processeurs Intel.







Les mises à jour doivent être installées spécifiquement pour la version du système d'exploitation Windows que vous utilisez, et sur les systèmes avec des processeurs affectés par les vulnérabilités et couverts par cette version de mise à jour du microcode.



Il s'agit notamment du Denverton d'Intel (série Atom C3000); Sandy Bridge, Sandy Bridge E et EP (séries 2000 et 3000), Valleyview (série Atom Z3000) et processeurs Whiskey Lake U (série 8000U, série 5000U et série 4200U). Ces mises à jour doivent être installées manuellement par les utilisateurs.



- Windows 10 version 1903/1909 : KB497165, Cliquez ICI,

- Windows 10 version 1809 : KB4494174, Cliquez ICI,

- Windows 10 version 1803 : KB4494451, Cliquez ICI,

- Windows 10 version 1709 : KB4494452, Cliquez ICI,

- Windows 10 version 1703 : KB4494453, Cliquez ICI,

- Windows 10 Version 1607 : KB4494175, Cliquez ICI,

- Windows 10 Version 1507 : KB4494454, Cliquez ICI.



GHACKS