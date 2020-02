AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.2.1 Bêta.



La version 20.2.1 beta ajoute une optimisation pour le jeu :







Support pour :



- Zombie Army 4 : Dead War.



Problèmes résolus



- Certains utilisateurs peuvent rencontrer une utilisation de la mémoire plus élevée que prévu lors de l'enregistrement avec Radeon ReLive,

- Le contenu HDR peut devenir trop sombre ou trop clair dans certains jeux API DirectX 12 sur les produits graphiques Radeon RX 5000,

- L'élément de la caméra peut présenter un bégaiement dans les clips enregistrés ou pendant la diffusion à l'aide de Radeon ReLive,

- La barre de défilement est manquante pour certains utilisateurs dans l'onglet Compatibilité du logiciel Radeon,

- Le logiciel Radeon peut ne pas détecter les jeux VR lorsque SteamVR est en cours d'exécution ou a été démarré,

- Les notifications de bip Radeon Anti-Lag activées et désactivées peuvent être lues par erreur lorsque vous appuyez individuellement sur les touches affectées à la touche de raccourci,

- La fonction Paramètres d'accrochage peut ne pas appliquer les paramètres des commandes de réglage automatique si d'autres paramètres de réglage automatique ont déjà été appliqués.



