EK nous propose un nouveau boitier : Le EK-Quantum 909EK Silver Limited Edition.



EK, le leader du refroidissement liquide en boucle personnalisé est fier d'annoncer le lancement d'un produit en édition limitée, fruit d'une collaboration réussie entre EK et In Win, le célèbre fabricant de boîtiers. Il a commencé comme la "meilleure version de CES" et maintenant il est vendu en édition limitée sous le nom EK-Quantum In Win 909EK - Silver Limited Edition.



Le boîtier EK-Quantum In Win 909EK est une version unique et fortement modifiée du très populaire boîtier haut de gamme In Win 909. Le boîtier lui-même est plus large qu'un boîtier In Win 909 ordinaire afin de pouvoir installer deux radiateurs XE épais de 480 mm avec leurs ventilateurs.



Il dispose d'une plaque de distribution intégrée qui agit également comme un plateau de carte mère et peut prendre en charge une configuration de pompe double D5. Cela le rend vraiment spécial car il n'y a pas de cas similaire sur le marché. L'EK-Quantum In Win 909EK est un boîtier en édition limitée et il est limité à seulement 200 pièces.















Le boîtier In Win 909EK fait partie de la gamme de produits EK Quantum, qui représente la perfection dans la conception. Le plateau de carte mère "flottant" unique agit comme un réservoir de liquide de refroidissement avec plusieurs points d'acheminement des câbles intégrés.



Il est équipé de plusieurs entrées et sorties filetées G1/4 "standard de l'industrie et offre une installation facile des tubes durs où peu ou pas de flexion du tube est nécessaire. Le boîtier peut supporter jusqu'à deux épaisses 480 XE (60 mm) épais), dispose de deux emplacements de montage de pompe D5 dédiés, et il est capable de prendre en charge jusqu'à quatre GPU.



L'autre coque est en aluminium de 4 mm d'épaisseur, et sa conception à bord chanfreiné et son aluminium anodisé élégant sont magnifiquement conçus pour créer magistralement une enceinte lisse. 2 ports USB Type-A, 1 port USB Type-C, le bouton d'alimentation et les ports casque/microphone sont situés à l'intérieur du boîtier.







Spécifications techniques du boîtier :



- Nom du modèle : In Win 909EK,

- Dimensions (L x P x H) : 255 x 575 x 540 mm,

- Couleur : Argent,

- Panneau en verre trempé : Non,

- Compatibilité d'alimentation : Longueur ATX jusqu'à 250 mm,

- Compatibilité carte mère : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (et E-ATX jusqu'à 277 mm de large),

- Longueur maximale du processeur graphique : 365 mm,

- Largeur maximale du GPU : 180 mm.



Compatibilité ventilateur et radiateur :



- 2x radiateur XE 480 mm + un jeu de ventilateurs pour chaque radiateur.



Le prix est de : 1 829 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



EKWB